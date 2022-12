Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare fino al 23 dicembre

MeteoWeb

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare illustra le previsioni meteo per i prossimi giorni, a partire da lunedì 19 dicembre. Ecco i dettagli.

Lunedì 19 dicembre

Nord: molte nubi sulla Liguria e, associate a foschie dense e nebbie fino la tarda mattina e nuovamente dalla sera, anche su Piemonte e pianure di Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna; velato sul resto del Nord con qualche nube più consistente nella notte e al primo mattino sulle aree alpine. Al Centro e in Sardegna, cielo sereno o poco nuvoloso salvo nubi basse anche estese fino la

tarda mattina e associate a foschie anche dense o locali banchi di nebbia, specie su aree interne e appenniniche. Dal tardo pomeriggio/sera nubi in aumento sulla Toscana settentrionale. Al Sud e in Sicilia, cielo generalmente sereno o poco nuvoloso salvo nubi basse anche estese fino la tarda mattina e associate a foschie anche dense o locali banchi di nebbia, specie su Sicilia e aree interne e appenniniche.

Temperature: minime in deciso aumento su Alpi/Prealpi, stazionarie su Liguria e isole maggiori, in diminuzione sul resto d’Italia e anche marcato su est Emilia-Romagna, Umbria e regioni centro-meridionali del versante adriatico; massime in marcato aumento su Alpi e Prealpi e, in misura minore, su Appennino emiliano-romagnolo, marchigiano e abruzzese, stazionarie su Liguria e isole maggiori, in lieve calo sul resto d’Italia specie, sulla Pianura Padana.

Venti: dai quadranti settentrionali, moderati e in attenuazione pomeridiana su Puglia meridionale e

Calabria jonica; deboli sul resto d’Italia, in lenta rotazione da sud/sud-est sulla Sardegna.

Mari: molto mossi basso Adriatico e Jonio, tendente a mosso il basso Adriatico e a localmente molto mosso lo Jonio settentrionale; poco mosso il medio-alto Tirreno; mossi i restanti mari, con moto ondoso in diminuzione salvo che su Stretto di Sicilia, Mare e Canale di Sardegna.

Martedì 20 dicembre

Molte nubi su Liguria e Toscana con deboli piogge su Liguria e alta Toscana, molte nubi su Emilia-Romagna e restanti aree pianeggianti e collinari con foschie dense e nebbie in banchi fino la tarda mattina e con locali piovaschi serali su ovest Emilia e confinanti settori di Piemonte e Lombardia, velato sul resto del Nord con nubi più consistenti in aumento serale da ovest. Ampio e prevalente soleggiamento sul resto d’Italia, salvo nubi sparse nella notte e al primo mattino con riduzioni di visibilità associate per foschie anche dense e locali banchi di nebbia su aree pianeggianti e valli interne e appenniniche.

Mercoledì 21 dicembre

Molte nubi al Nord, con deboli precipitazioni su Liguria, Emilia-Romagna, settori sud di Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia e, fino metà giornata, anche su Valle d’Aosta, Alpi piemontesi e lombarde, in miglioramento con schiarite anche ampie dal pomeriggio su Piemonte, nord Lombardia, Trentino-Alto Adige e settori centro-nord di Veneto e Friuli-Venezia Giulia. Molte nubi sula Toscana con isolate piogge a partire dal settore nord e in locale estensione tra tardo pomeriggio e sera anche a Umbria e Marche. Stabile e inizialmente ampiamente soleggiato sul resto d’Italia ma con nubi basse in aumento già dalla tarda mattina su isole maggiori e regioni del medio-basso versante tirrenico.

Giovedì 22 e venerdì 23 dicembre

Giovedì deboli precipitazioni su Valle d’Aosta e aree alpine di Piemonte e Lombardia, in intensificazione serale e contestuale estensione all’Alto Adige e con foschie anche dense e nebbie in

banchi fino la tarda mattina lungo il corso del Po. Molte nubi su Marche, Umbria e Toscana con locali piogge fino la tarda mattina, poco nuvoloso altrove ma con nubi sparse anche estese al mattino su Lazio, Abruzzo, nord Sicilia e restanti regioni del basso Tirreno e in nuova intensificazione serale su nord Sicilia e sud Calabria.

Venerdì velature anche estese su sud Sicilia, Molise, Puglia e settori jonici di Calabria e Basilicata, molte nubi sul resto del Paese con deboli precipitazioni sull’Alta Toscana e, fino metà giornata, sulle aree alpine più settentrionali di Alto Adige, Lombardia, nord Piemonte e Valle d’Aosta.