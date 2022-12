Le Previsioni Meteo mensili dell’Aeronautica Militare: focus fino al 23 gennaio

MeteoWeb

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare ha pubblicato le previsioni meteo a lungo termine, con i dettagli al 16 gennaio 2023.

19 -25 Dicembre 2022

Permane nella prima settimana un regime debolmente ciclonico, anche se in fase di attenuazione. Ne conseguirà un regime precipitativo generalmente in linea con la media del periodo al Nord e regioni centrali tirreniche ed ancora al di sopra della media del periodo sul resto del Paese. Per quanto invece attiene alle temperature, si ritiene che le stesse saranno al di sopra della media del periodo su tutto il Paese.

26 Dicembre 2022-01 Gennaio 2023

Si attenua ulteriormente nella seconda settimana il regime ciclonico della precedente, con ancora quantitativi di precipitazione al di sopra della media del periodo al Nord-Ovest e generalmente in linea sul resto del Paese. Permangono invece temperature al di sopra della media climatologica su tutto il Paese.

02-08 Gennaio 2023

In questa terza settimana il regime pare diventare debolmente anticiclonico, con regimi precipitativi che si porteranno in linea con la media del periodo su tutto il Paese e regimi termici ovunque al di sopra.

09-16 Gennaio 2023

Nessuna particolare variazione è attesa in quest’ultima settimana, rispetto alla precedente.