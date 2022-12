Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare per Natale e Santo Stefano

MeteoWeb

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo per Natale e Santo Stefano, evidenziando, stabilità atmosferica, con nubi basse e nebbia al Nord.

Fino alla mezzanotte di oggi, 25 dicembre 2022, il CNMCA prevede:

Al Nord, cielo sereno su Alpi e Prealpi. Altrove nuvolosità bassa e stratificata con nebbie dense su pianura piemontese, emiliana e litorali emiliano-romagnoli, solo in parziale dissolvimento diurno. Dalla serata le nebbie si estenderanno anche al resto della pianura padana. Locali, deboli piogge potranno manifestarsi, a termine giornata, sul levante ligure.

Al Centro e Sardegna, molte nubi su Toscana, Umbria, litorali e immediato entroterra laziale e marche con foschie dense o nebbie per quest’ultima regione. Nuvolosità in parziale dissolvimento durante le ore centrali mentre, dalla serata, marcate riduzioni di visibilità sono attese lungo le vallate e le aree costiere. Prevalenza di sereno altrove.

Al Sud e Sicilia, addensamenti consistenti lungo il versante tirrenico, ampio soleggiamento invece sulle altre regioni. Per fine giornata foschie dense e occasionali banchi di nebbia tenderanno a formarsi sul Salento, le vallate e le pianure campane.

Temperature massime in aumento su Sardegna e Sicilia tirrenica;

in diminuzione sulla Liguria. Senza apprezzabili variazioni per il resto del Paese.

Venti deboli variabili con qualche rinforzo da Nord per il Salento, da

Ovest per la Sardegna settentrionale.

Infine, per quanto riguarda i mari, saranno quasi calmi o poco mossi Adriatico e Ionio nord-occidentale, mossi gli altri bacini con moto ondoso in generale attenuazione tranne che per ligure, mare di Sardegna e la porzione sud-orientale di Tirreno e Ionio.

Per la giornata di domani, 26 dicembre 2022, il CNMCA prevede:

Al Nord nubi basse e stratificate in pianura padana con foschie dense o banchi di nebbia, in diradamento dal tardo mattino. Addensamenti compatti sulla Liguria, con piogge sparse, in intensificazione dal pomeriggio. Cielo velato sul resto del settentrione.

Al Centro e Sardegna, nubi basse sulle regioni tirreniche peninsulari, con deboli piogge sull’alta Toscana e foschie dense nelle vallate interne al primo mattino. Cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del centro.

Al Sud e Sicilia, addensamenti bassi sulla Campania in diradamento dal pomeriggio, senza fenomeni di rilievo bel tempo sul resto del

meridione.

Temperature minime in diminuzione su isole maggiori, Calabria,

Basilicata tirrenica, Piemonte, Veneto settentrionale e Trentino-Alto

Adige orientale, stazionarie o in lieve aumento sul resto del Paese. Massime in diminuzione su Alpi e Prealpi, stazionarie o in

lieve aumento sul resto del Paese.

Venti deboli variabili, tendenti a disporsi dai quadranti meridionali, con locali rinforzi su Liguria e alta Toscana.

Infine, per quanto riguarda i mari, saranno da mosso a molto mosso il mar ligure, da poco mossi a mossi mare di Sardegna e Tirreno settentrionale, poco mossi i restanti mari.