Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare fino a Natale

MeteoWeb

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo per da domani e fino al 25 dicembre, giorno di Natale, delineando un cambio di scenario: nella settimana di Natale la circolazione atmosferica sarà caratterizzata principalmente dal ritorno dell’alta pressione.

Per domani il CNMCA prevede:

Al Nord, su Liguria e confinanti settori piemontesi, lombardi ed emiliani cielo coperto con deboli precipitazioni associate. Estesa copertura bassa sul resto di Emilia-Romagna, aree pianeggianti e collinari di Veneto, Friuli-Venezia Giulia e sul resto di Piemonte e Lombardia, con foschie dense e isolate nebbie associate fino la tarda mattina. Velato su Alpi e Prealpi, con nubi in aumento serale su quelle occidentali.

Al Centro e Sardegna, molto nuvoloso sulla Toscana con addensamenti maggiori e deboli piogge associate sul settore Nord. Ampio e prevalente soleggiamento sulle restanti regioni, salvo nubi sparse al primo mattino e soprattutto dalle ore serali, associate a foschie anche dense e locali banchi di nebbia specie su aree pianeggianti e valli interne.

Al Sud e Sicilia, cielo generalmente sereno o poco nuvoloso, salvo nubi sparse nella notte e al primo mattino associate a foschie anche dense e locali banchi di nebbia specie su aree pianeggianti e valli interne.

Temperature minime in aumento su Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna, Triveneto, Toscana e restante appennino centrale. In diminuzione al meridione, Sicilia compresa. Stazionarie sul resto d’Italia. Massime in rialzo su ponente ligure, Romagna, Toscana, Marche, Abruzzo, Molise e Basilicata tirrenica. In lieve calo sulla Sicilia e senza variazioni di rilievo sul restante territorio.

Venti generalmente deboli, meridionali su Liguria e Sardegna, settentrionali sulle estreme aree ioniche e variabili sul resto del Paese.

Per quanto riguarda i mari, sarà molto mosso lo ionio con moto ondoso in graduale attenuazione a mosso. Mossi basso Adriatico, Stretto di Sicilia, mare e canale di Sardegna con moto ondoso in diminuzione sul basso Adriatico e in locale aumento serale sul mare di Sardegna. Poco mossi i restanti mari con moto ondoso in aumento sul mar ligure.

Dal 21 fino al 25 dicembre, il CNMCA prevede:

Al Nord parziali rasserenamenti sulle aree pianeggianti piemontesi.

Cielo molto nuvoloso o coperto sul restante settentrione con deboli

precipitazioni in arrivo da ovest, più frequenti e persistenti sul

levante ligure e nevose al mattino sulle aree alpine oltre i 1500

metri. Dalla sera attenuazione dei fenomeni con locali aperture sulle zone pedemontane centrorientali. Nottetempo, al primo mattino e dopo il tramonto formazione di foschie dense e nebbie sulle aree pianeggianti.

Al Centro e Sardegna molte nubi su Toscana, Umbria, Lazio e restanti aree appenniniche con locali lievissime precipitazioni, più diffuse su Nord Toscana. Sulla Sardegna, iniziale cielo sereno o poco nuvoloso, seguito da un deciso aumento della copertura con deboli piogge sulle coste occidentali. Al primo mattino e dopo il tramonto formazione di foschie anche dense e locali banchi di nebbia sulle aree pianeggianti e valli interne.

Al Sud e Sicilia nuvolosità diffusa su Ovest Molise, Campania, Basilicata e Calabria tirrenica, nonché sulla Sicilia settentrionale con qualche sporadico piovasco sull’area campana. Prevalenza di sole sul restante meridione. Dopo il tramonto formazione di foschie anche dense e locali banchi di nebbia sulle aree pianeggianti e valli interne.

Temperature minime in lieve flessione sui crinali alpini, rilievi tra Lazio ed Abruzzo, Salento e Sicilia sudorientale. In rialzo su Liguria centroccidentale e restante territorio di Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Lazio, nonché su bassa Toscana, Marche, Umbria e Sardegna. Stazionarie altrove. Massime in aumento in Piemonte, Liguria centroccidentale ed Emilia-Romagna orientale. In tenue diminuzione su Valle d’Aosta, Alpi nordorientali lombarde, rilievi altoatesini, Nord Veneto e zone appenniniche comprese tra Lazio, Abruzzo e Molise. Senza variazioni di rilievo sul resto d’Italia.

Venti deboli meridionali su Liguria e Sardegna, con tendenza a disporsi

di maestrale sull’isola dalla sera. Deboli di direzione variabile sul resto del Paese.

I mari saranno da mosso a molto mosso il mar ligure, con moto ondoso in parziale, attenuazione nel pomeriggio. Poco mossi basso Tirreno, Adriatico e Nord Ionio. Mossi i restanti bacini con moto ondoso in aumento serale sul canale di Sardegna.

Giovedì 22 attese deboli precipitazioni su levante ligure, Toscana e Marche, con interessamento serale anche di bassa Calabria tirrenica e Sicilia settentrionale. Nuvolosità diffusa sul resto del Centro/Nord e Sardegna ma in un contesto asciutto e cielo poco o parzialmente nuvoloso al meridione e sul resto della Sicilia, salvo copertura in aumento tra pomeriggio e sera su Campania e Basilicata tirrenica.

Venerdì 23 attese lievi nevicate sui crinali alpini confinali e locali pogge sulle regioni tirreniche peninsulari e Nord Sicilia. Poco nuvoloso su aree pedemontane del Nord, Salento e Sicilia meridionale, mentre una copertura estesa ma sostanzialmente senza fenomeni interesserà il resto d’Italia.

Sabato 24 previste lievi precipitazioni tra levante ligure e Nord Toscana, anche con qualche occasionale piovasco sulle restanti zone tirreniche. Cielo molto nuvoloso o coperto sul resto del Nord e variabilità con tempo asciutto sul resto del Paese.

Domenica 25 dicembre ancora cielo coperto al Nord con piogge sulla Liguria di levante e piovaschi sulla pianura padana. Migliora invece al Centro/Sud con rasserenamenti sempre più ampi.