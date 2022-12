Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare per oggi: un po’ di maltempo al Nord

MeteoWeb

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare ha pubblicato stamani le previsioni meteo per oggi, Venerdì 30 Dicembre.

Nel bollettino, per il Nord Italia si prevede “cielo coperto su tutte le regioni con deboli, residue piogge tra pianura lombarda, ovest Emilia-Romagna, basso Veneto coste friulane, più intense per il levante ligure, in esaurimento entro la mattinata quando si manifesteranno anche parziali schiarite su Valle d’Aosta, Piemonte e ponente ligure. Blande nevicate attese nel pomeriggio sulle cime di confine di Valle d’Aosta, Piemonte e Lombardia oltre quota 2000 metri. Visibilità ridotta, dalla tarda serata, sulla pianura padana orientale a causa di foschie dense o nebbie in banchi”. Per quanto riguarda Centro e Sardegna si prevedono “molte nubi sulla Toscana settentrionale con piogge deboli ma continue. Nuvolosità irregolare su Lazio, Umbria e resto della Toscana, a tratti più consistente e associata a qualche sporadico piovasco. Sereno o parzialmente velato altrove con addensamenti temporaneamente più consistenti su marche settentrionali e ovest dell’isola. Nubi in graduale aumento dal pomeriggio”. Infine, per quanto riguarda Sud e Sicilia, si prevede “ampio soleggiamento alternato a velature in transito, qualche nube in più invece per nord Campania e, al mattino, per la parte meridionale dell’isola e l’area compresa tra Puglia e Basilicata. A fine giornata foschie dense o nebbie in banchi si riproporranno sulle aree pianeggianti e le vallate di Campania e Puglia”.

L’Aeronautica Militare illustra anche il quadro delle temperature, con “massime in lieve ripresa su triveneto e Salento; in lieve calo sulla Sardegna; senza apprezzabili variazioni altrove”. Per quanto riguarda i venti, saranno “deboli da sud o sud-ovest con rinforzi su appennino centro-settentrionale, versante occidentale della Sardegna e litorali di Toscana e Lazio”. Infine, i mari saranno “poco mossi basso ionio e tirreno sud-orientale, in aumento quest’ultimo. Mossi gli altri bacini con moto ondoso in rapida intensificazione per mare e canale di Sardegna”.