Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare per Vigilia e Capodanno

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo per Vigilia e Capodanno, evidenziando tempo stabile e clima mite.

Fino alla mezzanotte di oggi, 31 dicembre 2022, il CNMCA prevede:

Al Nord cielo molto nuvoloso per nubi basse con riduzione della visibilità in pianura padana fino alle coste adriatiche; maggiori schiarite sui rilievi e zone pedemontane alpine con saltuari

annuvolamenti per velature alte.

Al Centro e Sardegna cielo molto nuvoloso specie sulle regioni tirreniche con occasionali locali piovaschi sull’alta Toscana; tendenza a schiarite sulle regioni adriatiche e sulla Sardegna in

giornata, in estensione sul Lazio al pomeriggio; attesa locale riduzione della visibilità nelle vallate di Toscana,

alto Lazio e Sardegna meridionale.

Al Sud e Sicilia cielo sereno o poco nuvoloso con saltuari maggiori addensamenti sulle regioni tirreniche e sul Salento ma con tendenza a schiarite nel pomeriggio; attesa locale riduzione della visibilità sul Salento nelle ore più fredde.

Temperature minime in aumento al Centro Sud, isole e rilievi alpini, in calo in pianura padana; massime in generale aumento.

I venti saranno da deboli a moderati meridionali, fino a deboli variabili in giornata su tutto il territorio;

Infine, i mari saranno da mossi a molto mossi il mare di Corsica, mare e canale di Sardegna con moto ondoso in attenuazione in giornata; da poco mossi sotto costa a mossi a largo gli altri mari.

Per la giornata di domani, 1° gennaio 2023, il CNMCA prevede:

Al Nord cielo molto nuvoloso con possibili piovaschi su Liguria e settori meridionali di Piemonte e Lombardia. Formazioni di nebbie, anche fitte, su Veneto ed Emilia-Romagna.

Al Centro e Sardegna cielo in prevalenza molto nuvoloso sulla toscana nel corso della mattinata con schiarite anche ampie al pomeriggio. Prevalenza di spazi soleggiati sulle restanti regioni salvo formazioni di nebbie al primo mattino, in successivo sollevamento, e nel corso della nottata.

Al Sud e Sicilia cielo sereno o poco nuvoloso. Al primo mattino e nottetempo formazioni di nebbie sulla Puglia meridionale ed entroterra appenninico.

Temperature minime in aumento su Valle d’Aosta, regioni centrali ed al sud peninsulare; in diminuzione su Piemonte occidentale ed aree appenniniche dell’Emilia-Tomagna. Massime in aumento sulle aree alpine, Emilia-Romagna e regioni centrali; senza variazioni di rilievo altrove.

I venti saranno deboli variabili.

Infine, per quanto riguarda i mari, saranno mossi i bacini occidentali con calo del moto ondoso su Tirreno e

stretto di Sicilia; poco mossi i restanti mari.