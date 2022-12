Previsioni Meteo, l’Anticiclone si rinforza nel weekend di Capodanno

MeteoWeb

L’Italia si avvicina al Capodanno 2023 in un contesto climatico eccezionalmente mite: splende il sole al Sud e su gran parte del Centro e le temperature hanno raggiunto +21°C a Siracusa, +20°C a Palermo e Catania, +19°C a Cagliari e Cosenza, +18°C a Firenze, Bari, Messina, Reggio Calabria, Ancona, Rimini, Foggia, Barletta e Agropoli, +17°C a Roma, Napoli, Pisa e Lecce. Clima molto più grigio al Nord, ma comunque mite con +12°C a Trieste e Rimini, +11°C a Pordenone, +9°C a Milano, Bologna, Padova, Parma, Modena e Ferrara, +8°C a Torino e Verona.

La grande anomalia di caldo continua e diventerà ancor più intensa ed estesa nelle prossime ore: l’Europa intera, con l’unica eccezione dell’Islanda, vivrà un Capodanno caldissimo con anomalie di oltre dieci gradi superiori alla norma tra Svizzera, Austria, Germania, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia e Ungheria, come possiamo osservare nell’apposita mappa delle anomalie termiche previste per domani sera:

Sull’Italia continuerà a splendere il sole indisturbato non solo nel weekend di Capodanno, ma anche la prossima settimana, nei primi giorni del 2023, grazie a un poderoso Anticiclone che garantirà bel tempo in tutto il Paese.

