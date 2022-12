Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare per oggi e domani: tutti i dettagli sul weekend

MeteoWeb

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare illustra le previsioni meteo per il weekend, confermando che le condizioni meteorologiche sono in miglioramento e finalmente l’Italia potrà godersi un fine settimana prevalentemente soleggiato dopo il tanto maltempo dei giorni scorsi.

Per la giornata odierna, Sabato 16 Dicembre, gli esperti dell’aeronautica prevedono al Nord “prevalenza di cieli poco nuvolosi con formazione di foschie dense e nebbie lungo la pianura padana“; al Centro e in Sardegna “nuvolosità irregolare localmente associata a brevi piogge, in

miglioramento nel corso della giornata”; al Sud e in Sicilia “nuvolosità irregolare sulla Campania, localmente associata a brevi piogge, in miglioramento nel corso della giornata; poco nuvoloso sul resto del sud“.

Per quanto riguarda le temperature, le massime saranno “in lieve diminuzione al sud, senza variazioni di rilievo sul resto d’Italia“, mentre le minime sono previste “in diminuzione al nord, stazionarie al centro-sud“. I venti saranno “moderati occidentali sulle regioni tirreniche e la Sicilia; deboli settentrionali altrove” mentre i mari saranno “da mossi a molto mossi con moto ondoso in diminuzione“.

Per quanto riguarda domani, Domenica 18 Dicembre, l’aeronautica militare prevede al Nord “addensamenti bassi e stratificati, con foschie dense associate, in pianura padana, in diradamento dal tardo mattino; bel tempo sul resto del settentrione, tendente a divenire velato in serata“; al Centro e in Sardegna “addensamenti compatti sulle regioni adriatiche, con deboli piogge sparse, in attenuazione dal pomeriggio; cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del centro“; al Sud e in Sicilia “addensamenti bassi sulle regioni adriatiche ed aree costiere ioniche, con al più deboli locali fenomeni; cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del meridione“.

Per quanto riguarda le temperature, avremo “minime in diminuzione sulla regioni centrali tirreniche, su quelle meridionali e sul triveneto, sensibile su quest’ultima area, in aumento sul resto del paese; massime in diminuzione su alpi, Prealpi, aree appenniniche e regioni adriatiche centromeridionali , stazionarie sul resto del paese“. I venti saranno “deboli variabili al nord, in estensione dalla sera anche sulle regioni centrali; deboli settentrionali al sud, con rinforzi sulle aree costiere ioniche“. Infine, i mari saranno “mossi tutti in bacini, con tendenza a divenire molto mosso lo ionio dal pomeriggio“.