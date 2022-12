Previsioni Meteo, gli effetti collaterali dell’Anticiclone: molte nubi e anche locale maltempo

MeteoWeb

L’arrivo dell’Anticiclone sull’Italia sta determinando in queste ore tutta una serie di “effetti collaterali” tipici delle condizioni di alta pressione in pieno inverno: ai bassi strati del nostro Paese si formano nebbie, nubi e foschie caratteristiche dell’Anticiclone invernale, in quanto prodotte proprio dallo scorrimento di masse d’aria calde sull’umido mar Mediterraneo che circonda la Penisola.

Le temperature anche oggi hanno raggiunti valori miti, ma senza eccessi: abbiamo toccato +18°C a Catania, Reggio Calabria, Siracusa, Trapani, Olbia e Oristano, +17°C a Cagliari e Latina, +16°C a Roma, Napoli, Palermo, Messina, Pisa, Salerno, Taranto, Pescara e Cosenza, +15°C a Bari, Grosseto, Viterbo e Catanzaro, quindi è un clima mite ma non così esagerato rispetto al periodo. Continuerà così più o meno per tutta la settimana: la vera grande anomalia di caldo inizierà soltanto nel weekend di Natale, a partire da Venerdì 23 all’estremo Nord/Ovest, proprio lì dove in queste ore la presenza della neve al suolo determina condizioni di freddo persistente. Oggi a Torino la massima è stata di appena +5°C dopo una minima di -2°C; estremi ancor più freddi ad Asti con -3/+4°C, e soprattutto nel basso torinese con giornata di ghiaccio o quasi a Villafranca Piemonte (-7,0/-0,1°C), a Carmagnola (-6,5/+0,7°C) e a Villanova Solaro (-8,2/+0,2°C).

Nelle prossime ore avremo i primi “effetti collaterali” dell’Anticiclone: nubi umide e cariche di pioggia provenienti dal Mediterraneo occidentale giungeranno proprio sul Nord/Ovest provocando forti piogge in Liguria, particolarmente intense sulla Riviera di Levante. Sulle Alpi tornerà la neve, ma interesserà prevalentemente i versanti esteri (Francia e Svizzera). Ampie schiarite, ma anche foschie e nubi basse, nel resto del Paese.

L’Anticiclone si rinforzerà in modo molto più deciso a partire dal weekend, quando in concomitanza col Natale inizierà un periodo decisamente più stabile e caldo in tutt’Italia. Intanto per seguire la situazione meteo in tempo reale consigliamo come sempre le pagine del nowcasting da cui è possibile seguire l’evoluzione meteorologica minuto per minuto su tutto il territorio nazionale e continentale con focus su ogni dettaglio del monitoraggio atmosferico: