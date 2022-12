Previsioni Meteo, in settimana sull’Italia forte maltempo, caldo anomalo e… tanta neve!

MeteoWeb

Giornata di transizione oggi sull’Italia, con piogge sparse al Sud e ampie schiarite al Centro/Nord dov’è arrivato il freddo, addirittura gelo al Nord/Est coinvolto direttamente nell’irruzione polare in atto in Europa. La situazione, però, sta per cambiare nuovamente a causa di una perturbazione atlantica in arrivo da Francia e Spagna, carica di precipitazioni che nelle prossime ore faranno aumentare le temperature e contemporaneamente determineranno nevicate su buona parte del nostro Paese.

Infatti domani, Martedì 13 Dicembre, nel giorno di Santa Lucia il ciclone ufficialmente denominato Colleen raggiungerà l’Italia meridionale mentre la tempesta Birgit continuerà ad alimentare fenomeni meteo estremi tra la Russia, i Paesi Baltici e la Scandinavia, con un’alta pressione sui Balcani. Emblematica la mappa barica per domani elaborata dall’Università di Berlino:

Quello che succederà nelle prossime ore e nei prossimi giorni è ampiamente documentato anche dalle immagini satellitari odierne, emblematiche nel video principale a corredo dell’articolo in cui risalta la perturbazione in arrivo sull’Italia e un’altra, proveniente dall’oceano Atlantico, e diretta nuovamente sul nostro Paese a metà settimana. Le due perturbazioni sono di seguito evidenziate dalla nostra elaborazione grafica:

La prima perturbazione arriverà domani e provocherà forti piogge e temporali dapprima in Sardegna, ma anche in Toscana, Lazio, Campania e Sicilia, in estensione nel pomeriggio su Campania, Basilicata, Puglia e Calabria, con intensi nubifragi tra Cilento e Catena Costiera, tra le province di Salerno e Cosenza. Le precipitazioni saranno nevose a bassa quota non solo al Nord, ma anche al Centro: al mattino la neve cadrà copiosa tra Marche, Abruzzo, zone interne del Lazio e sud/est dell’Umbria. La neve potrebbe cadere fino a quote molto basse anche in Toscana, oltre che al Nord/Ovest, fin in pianura in Piemonte e nei fondovalle della Liguria.

La seconda perturbazione arriverà Giovedì 15 Dicembre: anche in questo caso determinerà maltempo diffuso e generalizzato in tutt’Italia, con nuove nevicate al Nord, stavolta più abbondanti, forse fin in pianura al Nord/Ovest se riuscirà a reggere il cuscinetto freddo, non solo in Piemonte ma anche in Lombardia. Le temperature aumenteranno nuovamente in modo esagerato, con valori folli per il periodo al Centro/Sud dove la colonnina di mercurio supererà i +25°C in Calabria e Sicilia per il richiamo caldo prefrontale ben evidenziato dai modelli:

Le mappe sinottiche evidenziano la grande vampata caldo-umida in arrivo sull'Italia

