Previsioni Meteo Lombardia: domani possibili piogge, minime in calo

“Il fine settimana è caratterizzato dal passaggio dell’asse della perturbazione che ci ha interessato nei giorni scorsi, con schiarite dal pomeriggio di sabato e rinforzo della ventilazione da settentrione su rilievi e settori occidentali della regione. Entra però così anche una massa d’aria più fredda, che favorisce lo sviluppo di precipitazioni a prevalente carattere di rovescio tra la notte ed il pomeriggio di domenica su alcune parti della pianura ed un significativo calo termico su tutto il territorio. Le correnti in quota tendono successivamente a disporsi da occidente, apportando nuvolosità e, da metà settimana, aria relativamente più mite“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani inizialmente nuvoloso su buona parte del territorio, ma con schiarite ampie sull’ovest; dal pomeriggio locali addensamenti sui settori più meridionali ed orientali della pianura, altrove sereno o poco nuvoloso.

Precipitazioni: tra notte e mattino rovesci sui settori centro-orientali della pianura, ma qualche rovescio di breve durata non è da escludere anche più ad ovest, tra est milanese e pavese; dal tardo pomeriggio ovunque in esaurimento. Neve fino a 300 metri di quota, con qualche fiocco a tratti anche sulla pianura, senza accumuli perduranti al suolo.

Temperature: minime in calo, massime stazionarie o in calo. In pianura minime a sera tra -3 e +2 °C, massime tra 4 e 8 °C.

Zero termico: in diffuso calo, a metà giornata intorno a 1000 metri circa.

Venti: da nord-nordovest, in pianura fino a moderati sui settori occidentali, in montagna tra moderati e forti. Vento in attenuazione in pianura dal pomeriggio.

Altri fenomeni: a sera foschie dense e nebbia sulla pianura. Effetti favonici nelle valli, a tratti fin sulla pianura.