Previsioni Meteo Lombardia: rovesci e calo termico

MeteoWeb

Una massa d’aria più fredda “favorisce lo sviluppo di precipitazioni a prevalente carattere di rovescio tra la notte ed il pomeriggio di domenica su alcune parti della pianura ed un significativo calo termico su tutto il territorio. Le correnti in quota tendono successivamente a disporsi da occidente, apportando nuvolosità e, da metà settimana, aria relativamente più mite“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani nubi basse in pianura in parziale dissolvimento nelle ore centrali della giornata e di nuovo in formazione a sera; altrove poco nuvoloso fino a sera.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime e massime in calo. In pianura minime attorno a -2 °C e massime attorno a 6 °C, salvo che nelle zone dove nubi e nebbia persistono maggiormente.

Zero termico: in ulteriore calo, a metà giornata attorno a 600-800 metri su gran parte del territorio.

Venti: ovunque deboli, in pianura tendenti a ruotare da est, prevalentemente settentrionali in montagna.

Altri fenomeni: formazione di nebbia in pianura in parziale dissolvimento nelle ore centrali della giornata.