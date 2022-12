Previsioni Meteo Lombardia: progressivo rialzo termico, giovedì piogge diffuse

MeteoWeb

“Da nordoccidentali, le correnti in quota tendono a farsi via via più occidentali, con apporto di aria più mite in quota, mentre tra lunedì e martedì persiste uno strato freddo a ridosso del suolo in Val Padana occidentale; possibilità di deboli ed intermittenti precipitazioni nel corso di martedì e gelate diffuse. Da metà settimana, però, prende piede un flusso più meridionale a tutte le quote, con associato un progressivo rialzo termico ed un incremento della probabilità di pioggia diffusa sul territorio nel corso di giovedì. Per il fine settimana appare molto probabile il ritorno a condizioni più stabili“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani nubi basse in pianura al mattino, irregolarmente nuvoloso su Alpi, Prealpi e pedemontane; molto nuvoloso tra pomeriggio e sera, con schiarite a tratti sulle Retiche.

Precipitazioni: possibilità di brevi episodi di debole o molto debole intensità soprattutto sulla pianura e l’Appennino tra notte e mattino. Eventuale neve oltre 200-400 metri; qualche fiocco possibile fino alla pianura, specie meridionale, ma senza accumuli significativi.

Temperature: minime in calo, massime stazionarie. In pianura valori minimi tra -4 e 2 °C, massimi tra 4 e 6 °C.

Zero termico: in calo, tra 200 e 800 metri a metà giornata.

Venti: in pianura deboli occidentali; in quota a tratti moderati o forti da meridione.