Previsioni Meteo Lombardia: freddo e nebbia in pianura nei prossimi giorni

“Un flusso occidentale in quota, con prevalenza di condizioni stabili, porta per i prossimi giorni tempo freddo con frequenti nubi basse o nebbia in pianura mentre in montagna sarà in genere più soleggiato con qualche nube in transito ma massime in aumento. Tra martedì e mercoledì transito di una veloce saccatura nel flusso occidentale con aumento della nuvolosità e debole pioviggine sui settori meridionali della regione”: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani sereno o poco nuvoloso sulle Alpi e le creste Prealpine, altrove da nuvoloso a molto nuvoloso per nubi a bassa quota fino al mattino, più compatta sui settori occidentali e meridionali; poi maggiori schiarite ma con cielo a tratti velato per nubi in quota.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime e massime senza grandi variazioni. In pianura minime tra 0°C e 4°C, massime tra 6°C e 8°C.

Zero termico: intorno a 1100 metri, in risalita nella seconda parte della giornata ma con temperature negative nei bassi strati.

Venti: in pianura deboli di direzione variabile, in montagna deboli o al più moderati sulle cime e dai quadranti meridionali.

Altri fenomeni: foschia o locali nebbie al mattino sulla pianura sud-occidentale, in nuova formazione in serata.