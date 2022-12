Previsioni Meteo Lombardia: nubi basse e nebbia in pianura

MeteoWeb

Fino a domani “tempo freddo con frequenti nubi basse o nebbia in pianura mentre in montagna sarà in genere più soleggiato con qualche nube in transito ma massime in aumento. Tra martedì e mercoledì transito di una veloce saccatura nel flusso occidentale con aumento della nuvolosità e debole pioviggine sui settori meridionali della regione“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani su pianura e Appennino foschia o nubi basse con qualche schiarita nelle ore più calde; sulla fascia pedemontana e i rilievi settentrionali più variabile per il passaggio di nubi in quota, in genere poco o solo temporaneamente nuvoloso.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime e massime in calo in pianura, in aumento in montagna. In pianura minime intorno a -1°C, massime intorno a 5°C.

Zero termico: in risalita a 3500 metri, ma con temperature minori di 0°C anche alle quote inferiori.

Venti: in pianura deboli di direzione variabile, prevalentemente dai quadranti occidentali; in montagna deboli dai quadranti meridionali.

Altri fenomeni: nebbia o foschia in pianura alla notte ed al mattino.