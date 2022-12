Previsioni Meteo Lombardia: correnti umide con instabilità

MeteoWeb

“Una circolazione depressionaria sul Mediterraneo occidentale interessa parte della Penisola Italiana. Sulla regione fino all’inizio della prossima settimana correnti umide dai quadranti meridionali apportano condizioni di instabilità. Sono attese giornate con copertura nuvolosa estesa e precipitazioni a più riprese su gran parte della regione. Martedì, seppure in un contesto ancora di relativa incertezza, temporaneo intervallo di stabilità“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani nuvoloso o molto nuvoloso.

Precipitazioni: deboli: fin dalla notte sparse a partire da Appennino e bassa pianura, nella seconda parte della giornata tendenti a diffuse. Limite neve attorno a 800-1000 metri fino al primo mattino, poi in lieve rialzo a circa 1300 metri.

Temperature: minime in aumento, massime stazionarie. In pianura minime tra 4 e 7°C, massime tra 6 e 10°C.

Zero termico: fino al primo mattino attorno a 1100 metri, in giornata in rialzo attorno ai 1500 metri.

Venti: in pianura deboli prevalentemente dai quadranti orientali, con rinforzi a tratti su mantovano e bresciano; in montagna moderati a tratti forti su Retiche di confine oltre 1500 metri: orientali su Appennino, dai quadranti meridionali su Alpi e Prealpi.