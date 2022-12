Previsioni Meteo Lombardia: perturbazione atlantica in transito, instabilità diffusa

MeteoWeb

“Oggi rapido transito di una debole perturbazione atlantica. Tra giovedì e sabato correnti occidentali ondulate con precipitazioni sul versante nordalpino e a tratti sulle Alpi di confine lombarde, nuvolosità variabile, rinforzi di vento solo in montagna. Tra domenica e lunedì il flusso si dispone da ovest-sudovest con possibilità di deboli precipitazioni intermittenti sui settori meridionali, e afflusso di aria mite“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani fino al mattino nuvolosità irregolare: su Alpi e Prealpi addensamenti sul confine, altrove poco nuvoloso o velato; su pianura ed Appennino da nuvoloso a molto nuvoloso per nubi basse e foschia, in sollevamento. Dal primo pomeriggio ovunque poco nuvoloso salvo nubi residue sulla pianura orientale. In serata addensamenti diffusi sulle Alpi di confine.

Precipitazioni: assenti, salvo molto deboli sulle Alpi di confine occidentali in serata, nevose oltre 1800 metri.

Temperature: minime stazionarie o in lieve calo, massime stazionarie o in lieve aumento. In pianura minime intorno a 3 °C, massime intorno a 9 °C.

Zero termico: variabile tra 1800 e 2200 metri sulle Alpi, altrove attorno a 2400 metri.

Venti: deboli di direzione variabile, in quota dai quadranti occidentali e localmente fino a moderati; a tratti rinforzi sulle Alpi di confine e nelle valli alpine più a nord.