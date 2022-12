Previsioni Meteo Lombardia: piogge sul versante nordalpino e nuvolosità variabile

MeteoWeb

“Tra oggi e sabato flusso occidentale ondulato, con precipitazioni sul versante nordalpino e nuvolosità variabile in Lombardia. Tra domenica e lunedì correnti miti da sudovest senza interazione orografica e con precipitazioni molto deboli intermittenti sui settori meridionali. Martedì flusso in rotazione da ovest-nordovest con afflusso di aria relativamente più fredda ma probabilmente senza significative variazioni del tempo sulla Lombardia“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani fino al mattino addensamenti sulle Alpi di confine, nubi basse o foschia sulla pianura, altrove velato o nuvoloso per nubi medio-alte. In seguito ovunque variabile da velato a nuvoloso, con persistenza di nubi basse sulla pianura centro-orientale.

Precipitazioni: sulle Alpi di confine deboli precipitazioni sparse, in temporanea attenazione e o esaurimento nel pomeriggio, in ripresa verso sera; nevose oltre 2000-2200 metri.

Temperature: minime in lieve calo, massime stazionarie. In pianura minime tra 2 e 5 °C, massime tra 8 e 11 °C.

Zero termico: variabile tra 2200 e 2500 metri sulle Alpi, altrove tra 2600 e 3100 metri.

Venti: in pianura deboli variabili, in montagna moderati settentrionali od occidentali; a tratti rinforzi sulle Alpi di confine e nelle valli alpine più a nord.

Altri fenomeni: foschie in pianura al mattino.