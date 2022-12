Previsioni Meteo Lombardia: Santo Stefano con pioviggine sparsa

MeteoWeb

“Dall’inizio della prossima settimana l’area anticiclonica tenderà a cedere e il flusso in quota si disporrà da ovest: ancora giornate per lo più nuvolose sulla Pianura, salvo debole pioviggine possibile lunedì, sulla fascia alpina giornate invece poco nuvolose“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani su Pianura e Appennino nuvoloso o molto nuvoloso. Altrove da poco nuvoloso a velato. In serata addensamenti su Retiche di confine.

Precipitazioni: pioviggine sparsa o deboli piogge sui settori meridionali. Verso sera deboli nevicate su Alpi di confine.

Temperature: minime in aumento, massime stazionarie. In Pianura minime intorno a 8°C, massime intorno a 12°C.

Zero termico: su Alpi intorno a 2400 metri, altrove intorno a 2900 metri. In abbassamento ovunque in serata.

Venti: in pianura deboli occidentali, in montagna moderati dai quadranti occidentali.