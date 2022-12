Previsioni Meteo Lombardia: pioviggine sparsa tra giovedì e venerdì

MeteoWeb

“Sul Nord Italia insiste nei prossimi giorni un flusso in quota prevalentemente occidentale e in generale umido, debolmente perturbato tra giovedì e venerdì dal transito di una saccatura a nord delle Alpi. In Lombardia foschia e nubi basse in pianura, a tratti in estensione alle prime Prealpi, nuvolosità più variabile sui rilievi Alpini e sulle cime Prealpine. Pioviggine sparsa possibile sui settori meridionali tra giovedì sera e venerdì mattina. Da sabato progressiva rotazione da sud ovest del flusso in quota che porterà aria mite verso l’arco alpino, ma sempre umida nei bassi strati e debolmente instabile. Estensione delle nubi basse anche ai rilievi, temperature in aumento; debole pioviggine da domenica“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani su Pianura, Appennino e prime Prealpi nuvoloso o molto nuvoloso. Altrove velato, con tendenza all’aumento della nuvolosità nella giornata.

Precipitazioni: debole pioviggine possibile dalla mattinata sull’Appennino, dal pomeriggio-sera anche sui settori di pianura e la fascia pedemontana centrorientale.

Temperature: minime stazionarie, massime in calo, con scarsa escursione termica in pianura. In pianura minime tra 5°C e 7°C, massime tra 6°C e 9°C.

Zero termico: intorno a 1500 metri.

Venti: in pianura deboli variabili, in montagna deboli o moderati dai quadranti meridionali.

Altri fenomeni: foschia o nebbia a banchi possibile alla notte ed al mattino sulla pianura.