Previsioni Meteo Lombardia: nubi basse e foschia in estensione ai rilievi

“Tra oggi e domani transito di una debole saccatura la cui parte attiva resta a nord delle Alpi: nubi basse e foschia in estensione anche ai rilievi con deboli precipitazioni sui settori meridionali ed orientali. Da sabato un flusso sudoccidentale ancora umido ma molto mite in quota manterrà nuvolosità diffusa ma porterà aumento delle temperature e, progressivamente, della possibilità di deboli precipitazioni o pioviggine, in particolare tra lunedì e martedì“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani molto nuvoloso o coperto alla notte, con parziali schiarite a partire dai rilievi nella mattina. Dal pomeriggio nuvolosità irregolare con foschia in pianura.

Precipitazioni: alla notte e al mattino deboli precipitazioni sparse sui settori meridionali ed orientali della regione, sui rilievi Alpini possibili nel resto della giornata. Neve oltre 1500 metri.

Temperature: temperature stazionarie in pianura ed in aumento in montagna, con scarsa escursione termica. In pianura minime tra 5°C e 8°C, massime tra 8°C e 10°C.

Zero termico: attorno a 1600 metri, in risalita da sud in serata.

Venti: in pianura deboli occidentali, in montagna deboli dai quadranti meridionali con qualche rinforzo sulle cime Alpine e Appenniniche.