Previsioni Meteo Lombardia: instabilità in aumento da Capodanno

Da oggi “flussi sudoccidentali molto miti in quota favoriranno un aumento progressivo dello zero termico e nuvolosità compatta, specie in Pianura; con condizioni via via più instabili tra domenica e i primi giorni della settimana con precipitazioni da sparse a diffuse. Temperature generalmente superiori ai valori climatici. Mercoledì flussi più stabili nordoccidentali“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani molto nuvoloso o coperto su pianura e settori occidentali, sui rilievi di nordest irregolarmente nuvoloso o velato, ma con nubi in aumento nella giornata.

Precipitazioni: dalla mattina possibile pioviggine sparsa sul Pavese, in estensione nel corso della giornata anche all’Alta Pianura e zone alpine e prealpine centroccidentali.

Temperature: minime in aumento, massime in calo, con scarsa escursione termica in pianura. In pianura minime intorno a 7 °C, massime intorno a 9 °C.

Zero termico: attorno a 3000 metri, su zone alpine in calo in serata intorno a 2200 metri.

Venti: in pianura e sui primi rilievi deboli variabili o dai quadranti occidentali, sulle cime Alpine e Appenniniche localmente moderati o forti meridionali.