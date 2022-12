Previsioni Meteo Lombardia: piogge nel fine settimana

MeteoWeb

“Per il fine settimana condizioni variabili con piogge più probabili sui settori centro orientali dal pomeriggio di sabato e al mattino di domenica, quindi per inizio della prossima settimana giornata stabile e soleggiata ma con valori minimi di temperatura in sensibile calo“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani molto nuvoloso nella prima parte della giornata, nel pomeriggio schiarite diffuse sulla fascia prealpina e di pianura occidentale, altrove nubi basse persistenti; in serata nuovo aumento della nuvolosità.

Precipitazioni: deboli o localmente moderate diffuse nella notte, persistenti in pianura al mattino e in attenuazione sui rilievi alpini; dal pomeriggio in esaurimento o al più residuali in pianura. Limite nevicate tra 500 e 1000 metri, la quota più bassa sulla parte occidentale dove sarà possibile debole nevischio a quote collinari o localmente al piano; al mattino limite neve in risalita.

Temperature: minime in rialzo, massime stazionarie. In pianura minime attorno a 3°C, massime a circa 6°C.

Zero termico: nella notte tra 600 e 1200 metri, con i valori più bassi sulla fascia occidentale, in rialzo dal mattino a 1000-1400 metri.

Venti: in pianura da deboli a moderati occidentali, in montagna deboli o in rinforzo da sud sui crinali di confine.