Previsioni Meteo Lombardia: in arrivo vento e calo delle temperature

“Dal pomeriggio di venerdì tendono ad esaurirsi le precipitazioni diffuse sul territorio, ma non gli effetti dell’ampia perturbazione nordatlantica che le ha causate, il cui asse transita sull’Italia centro-settentrionale nel corso del fine settimana. Sulla regione, associati a tale transito vi sono un rinforzo della ventilazione dai quadranti settentrionali tra la sera di sabato ed il pomeriggio di domenica, con probabile carattere favonico nelle valli alpine e prealpine, ed infiltrazioni di aria più fredda da nord, che favoriscono locali precipitazioni, ma soprattutto un calo delle temperature tra la serata di domenica ed i primi giorni della prossima settimana“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani ovunque nuvoloso o molto nuvoloso fino al pomeriggio, poi schiarite sui settori occidentali e nordoccidentali della regione.

Precipitazioni: in serata deboli sull’est della Regione. Limite neve a circa 1000-1200 metri.

Temperature: minime in calo, massime stazionarie o in leggero aumento. In pianura valori minimi tra 1 e 6 °C, massimi tra 6 e 12 °C.

Zero termico: attorno a circa 1400 metri, in lieve calo in serata.

Venti: in pianura deboli variabili fino a inizio sera, quindi in rinforzo da nord-nordovest sulla parte occidentale; in montagna in intensificazione dal pomeriggio da nord, tra moderati e forti in serata.