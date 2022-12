Previsioni Meteo Piemonte: nebbie e nubi basse, possibili gelate notturne

MeteoWeb

Condizioni di cielo soleggiato sulle Alpi, con zero termico in marcato aumento da stasera “grazie alla graduale espansione di un anticiclone di matrice africana verso il Mediterraneo. Nelle ore più fredde cielo più grigio su pianure e Appennini per la presenza di nebbie e nubi basse. Ancora possibili gelate notturne“: queste le previsioni meteo per il Piemonte, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani cielo soleggiato sulle Alpi con passaggio di velature nelle ore prima dell’alba; più grigio su pianure e Appennino per la presenza di nubi basse e nebbie localmente fitte, in temporaneo diradamento nelle ore più calde.

Precipitazioni assenti.

Zero termico in ulteriore marcato rialzo fino a 3600-3700 metri.

Temperature stazionarie.

Venti moderati da sudovest sulle Alpi con rinforzi in serata. Sull’Appennino deboli da nord in rotazione da sud nel tardo pomeriggio. Calma di vento in pianura.

Locali gelate anche in pianura.