Previsioni Meteo Piemonte: temperature massime in aumento

Una debole saccatura atlantica inizierà a interessare il Piemonte dalla stasera, favorendo la dissipazione delle nebbie ma con fenomeni precipitativi sostanzialmente limitati a pioviggine sull’Appennino: queste le previsioni meteo per il Piemonte, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani previsto cielo nuvoloso su Appennino e Piemonte centro-orientale, soleggiato sul resto della regione, debole pioviggine sull’Appennino. Zero termico in calo fino a 3200 metri a Nord e 3400 metri a Sud. Temperature minime stazionarie, massime in aumento. Venti moderati localmente forti da Sud/Ovest sulle Alpi e da Sud sull’Appennino, debole ventilazione occidentale in pianura. Attese locali gelate anche in pianura.