Previsioni Meteo Piemonte: nubi basse e nebbie in pianura

MeteoWeb

L’anticiclone africano esteso sul Mediterraneo centrale e sull’Italia mantiene tempo stabile sul Piemonte, “soleggiato e mite in montagna, più grigio e umido in pianura per nubi basse e nebbie, che possono anche lasciar precipitare una debole pioviggine nelle ore notturne. Lunedì l’anticiclone verrà parzialmente schiacciato dal passaggio da una blanda saccatura nord-atlantica, in transito sul nord delle Alpi, che porterà deboli precipitazioni sull’Appennino ed un fronte nuvoloso sulle creste alpine, associato a locali nevicate al confine e un generale rinforzo dei venti in quota. Successivamente le correnti occidentali favoriranno maggiori schiarite su tutta la regione per la giornata di martedì“: queste le previsioni meteo per il Piemonte, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani cielo nuvoloso su pianure e Appennino, per nebbie e nubi basse, in locale diradamento sulle pianure occidentali nel pomeriggio; soleggiato sulle Alpi, con nuvolosità in rapido aumento nel corso della mattinata per addensamenti in arrivo sulle Alpi nord-occidentali.

Pioviggine su pianure e settore appenninico, in esaurimento nel corso del pomeriggio; nevicate da metà giornata sulle Alpi nordoccidentali di confine sopra i 2000 m, in calo fino ai 1600 m in serata.

Zero termico in graduale calo fino ai 2200 m a nord e 2600 m a sud, in serata.

Temperature minime in diminuzione, massime in aumento.

Venti forti occidentali sulle Alpi, con condizioni di foehn in sviluppo nel corso della mattinata fino ai fondovalle; moderati meridionali sull’Appennino; deboli prevalentemente occidentali in pianura, con rinforzi dal pomeriggio.