Previsioni Meteo Toscana: domani temperature in calo e gelate in pianura

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Domani poco o parzialmente nuvoloso in mattinata, con graduale aumento della nuvolosità dal pomeriggio fino a cielo coperto in serata.

Venti: deboli settentrionali.

Mari: da mossi a poco mossi.

Temperature: in deciso calo, in particolare le minime, con gelate anche in pianura.

Martedì 13 coperto con possibili isolate precipitazioni in Maremma e sulle isole.

Venti: deboli orientali.

Mari: poco mossi.

Temperature: in aumento le minime, massime in calo; giornata fredda.

Mercoledì 14 molto nuvoloso con precipitazioni, anche temporalesche, in estensione dalle zone occidentali al resto della regione.

Venti: sostenuti di Scirocco in rotazione in serata ai quadranti settentrionali.

Mari: mossi o molto mossi.

Temperature: in sensibile aumento.