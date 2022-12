Previsioni Meteo Toscana: domani peggioramento con piogge diffuse

MeteoWeb

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Domani peggioramento con precipitazioni diffuse dal pomeriggio, anche a carattere di rovescio o temporale.

Venti: da moderati a forti di Scirocco su costa e Arcipelago.

Mari: molto mossi.

Temperature: in aumento, valori superiori alle medie del periodo.

Venerdì 16 nuvolosità irregolare con precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale.

Venti: moderati di Libeccio con rinforzi su costa e Appennino.

Mari: molto mossi.

Temperature: in moderato calo.

Sabato 17 nuvoloso, possibili locali piogge in mattinata.

Venti: moderati orientali.

Mari: mossi.

Temperature: in calo.