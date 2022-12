Previsioni Meteo Toscana: temperature superiori alle medie del periodo

MeteoWeb

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Domani molto nuvoloso o coperto sulle zone nord occidentali con precipitazioni deboli ma insistenti sui rilievi di Lunigiana, Garfagnana, Apuane e Appennino settentrionale. Poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso sul centro-sud con ampie schiarite in Maremma. Possibili locali foschie dense e locali banchi di nebbia su pianure e vallate interne durante la notte e al primo mattino.

Venti: deboli di Scirocco, fino a moderati su litorale e Arcipelago.

Mari: poco mossi, mosso il Ligure dal pomeriggio.

Temperature: minime in aumento sulle zone centro settentrionali, massime stazionarie. Temperature superiori alle medie del periodo.

Mercoledì 21 molto nuvoloso sulle province settentrionali con precipitazioni sparse, insistenti sui settori nord occidentali. Nuvoloso altrove.

Venti: moderati meridionali sulla costa e in Arcipelago.

Mari: mossi.

Temperature: in ulteriore lieve aumento. Valori superiori alle medie.

Giovedì 22 da parzialmente nuvoloso a nuvoloso con addensamenti più consistenti sulle zone a ridosso dell’Appennino, dove non si escludono locali pioviggini. Schiarite nel pomeriggio e nuovo peggioramento in serata a partire dalle zone di nord ovest.

Venti: deboli meridionali.

Mari: poco mossi.

Temperature: in ulteriore aumento.