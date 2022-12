Previsioni Meteo Toscana: piogge diffuse nel fine settimana

MeteoWeb

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Domani molto nuvoloso o coperto con precipitazioni diffuse già dalla nottata, inizialmente deboli ma in rapida intensificazione soprattutto lungo la fascia costiera centro meridionale e in Arcipelago dove potranno occasionalmente assumere carattere temporalesco soprattutto al mattino. Neve sull’Appennino Tosco-Emiliano inizialmente oltre i 1300 metri in aumento di quota nel corso della giornata.

Venti: deboli orientali nell’interno; moderati-forti da est sud est su costa e Arcipelago.

Mari: molto mossi a largo, mossi sottocosta.

Temperature: minime in sensibile aumento; massime stazionarie.

Domenica 4 molto nuvoloso con precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio.

Venti: deboli meridionali nelle zone interne, fino a moderati su costa e Arcipelago.

Mari: mossi.

Temperature: in ulteriore aumento.

Lunedì 5 nuvolosità variabile con locali piogge.

Venti: deboli-moderati occidentali.

Mari: mossi.

Temperature: in ulteriore lieve aumento su valori al di sopra delle medie.