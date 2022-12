Previsioni Meteo Toscana: piogge sparse e temperature in aumento

MeteoWeb

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Domani nuvoloso con schiarite anche ampie nel pomeriggio. Possibili deboli piogge sparse sulle zone centro settentrionali.

Venti: deboli variabili, tendenti a disporsi a sud ovest in serata.

Mari: mossi.

Temperature: in ulteriore aumento, in particolare le minime. Valori sopra la norma.

Venerdì 23 coperto con piogge sparse, generalmente deboli, sulle province settentrionali, in particolare sui settori appenninici. Schiarite nel pomeriggio sulle province meridionali e sulla costa centrale.

Venti: deboli meridionali nell’interno, moderati sulla costa con rinforzi.

Mari: mossi o molto mossi a nord di Capraia, mossi altrove.

Temperature: in ulteriore lieve aumento.

Sabato 24 molto nuvoloso con deboli piogge a ridosso dei rilievi di nord ovest. Altrove parzialmente nuvoloso con schiarite su costa e zone meridionali.

Venti: deboli meridionali.

Mari: da mossi a poco mossi.

Temperature: minime stazionarie, massime in aumento con punte di 17-18 °C sulla costa centro-meridionale e 15-16 °C in pianura. Valori ben superiori alle medie.

Domenica 25 parzialmente nuvoloso con locali deboli piogge sui rilievi di nord ovest. Schiarite ampie sulle zone centro meridionali.

Venti: di Scirocco fino a moderati su Arcipelago e litorale. deboli altrove.

Mari: mossi.

Temperature: stazionarie sopra la media.