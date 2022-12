Previsioni Meteo Toscana: temperature in aumento nei prossimi giorni

MeteoWeb

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Domani coperto con piogge sparse, generalmente deboli, più frequenti nella prima parte della giornata sulle zone occidentali e settentrionali. Schiarite nel pomeriggio sulle province meridionali e sulla costa centrale.

Venti: deboli meridionali nell’interno, moderati sulla costa con rinforzi di Libeccio sul mar Ligure.

Mari: mossi o molto mossi a nord di Capraia, mossi altrove.

Temperature: in ulteriore lieve aumento.

Sabato 24 molto nuvoloso sulle zone interne centro settentrionali con deboli piogge a ridosso dei rilievi. Altrove parzialmente nuvoloso o velato con ampie schiarite su costa e zone meridionali.

Venti: deboli meridionali.

Mari: da mossi a poco mossi.

Temperature: minime stazionarie, massime in aumento con punte di 17-18°C sulla costa centro-meridionale e 15-16°C in pianura. Valori ben superiori alle medie.

Domenica 25 parzialmente nuvoloso o nuvoloso per nubi in prevalenza basse.

Venti: di Scirocco fino a moderati su Arcipelago e litorale. deboli altrove.

Mari: mossi.

Temperature: stazionarie sopra la media.

Lunedì 26 molto nuvoloso o coperto per nubi in prevalenza basse; possibili pioviggini.

Venti: deboli di Scirocco con rinforzi sulla costa.

Mari: mossi.

Temperature: stazionarie e decisamente miti per il periodo.