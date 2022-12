Previsioni Meteo Toscana: domani nubi basse e pioviggine

MeteoWeb

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Domani molto nuvoloso o coperto per nubi in prevalenza basse ma con ampie schiarite nel corso della giornata; possibile pioviggine.

Venti: deboli di Scirocco con rinforzi sulla costa.

Mari: mossi.

Temperature: stazionarie e decisamente miti per il periodo.

Martedì 27 in mattinata molto nuvoloso o coperto salvo schiarite sulla costa; dal pomeriggio ampie schiarite ovunque salvo addensamenti sulle zone orientali in particolare sull’Appennino aretino dove saranno possibili deboli piogge.

Venti: deboli meridionali sulla costa, in prevalenza deboli variabili nell’interno.

Mari: mossi in attenuazione sul settore meridionale.

Temperature: senza variazioni di rilievo.

Mercoledì 28 molto nuvoloso sulle zone centro-settentrionali, poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso su quelle meridionali. Possibile pioviggine.

Venti: deboli da sud sud-ovest.

Mari: mossi sul settore settentrionale, poco mossi su quello meridionale.

Temperature: stazionarie.