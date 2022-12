Previsioni Meteo Toscana: piogge diffuse e quota neve in calo

MeteoWeb

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Domani molto nuvoloso o coperto con precipitazioni diffuse, anche temporalesche, più frequenti e insistenti sulle zone settentrionali della regione. Fenomeni più sparsi in serata.

Venti: moderati da sud, tendenti a provenire da sud-ovest.

Mari: mossi o molto mossi.

Temperature: in aumento.

Sabato 10 molto nuvoloso con piogge e rovesci sparsi, più frequenti nel pomeriggio. Quota neve in calo dalla sera sull’Appennino tosco-emiliano.

Venti: deboli variabili, tendenti a provenire da nord-ovest.

Mari: mossi con moto ondoso in aumento in serata.

Temperature: in lieve diminuzione dal pomeriggio. I valori minimi della giornata si raggiungeranno in serata.

Domenica 11 molto nuvoloso con piogge e rovesci sparsi, più frequenti in mattinata. Nevicate sui rilievi oltre 1000-1200 metri, in calo di quota fino a 600-700 metri.

Venti: forti di Libeccio sulla costa, in rotazione a nord, nord-ovest, in graduale attenuazione

Mari: molto mossi.

Temperature: in sensibile calo, in particolare le massime.