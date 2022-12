Previsioni Meteo Valle d’Aosta: forte maltempo da stasera, quota neve a 1400 metri

MeteoWeb

La Valle d’Aosta è al margine tra una vasta circolazione depressionaria a nord e una curvatura anticiclonica mediterranea. Ne consegue il transito di correnti atlantiche molto umide foriere di precipitazioni, specie domani, in esaurimento nelle prime ore della Vigilia, successivamente l’estensione dell’alta pressione determinerà un Natale soleggiato e mite con qualche nube irregolare nei giorni a seguire: lo riporta il servizio meteo regionale.

Oggi il cielo sarà nuvoloso con addensamenti più importanti sulla dorsale interessata da qualche debole precipitazione in estensione dalla serata, specie sul settore nord-occidentale dove risulterà moderata o localmente forte. La quota neve sarà a 1400 metri circa in rapido rialzo. Le temperature sono in aumento in montagna. I venti, da Ovest saranno da moderati a forti. Nelle valli deboli o moderati con episodi di foehn.

Domani il cielo sarà molto nuvoloso con precipitazioni da moderate a forti sul settore nord-occidentale e via via più deboli verso quello sud-orientale. La quota neve è prevista a 1900 metri circa. Le temperature saranno in aumento.

Il 24 dicembre il cielo sarà inizialmente nuvoloso con qualche debole e residua precipitazione a Nord/Ovest, con schiarite via via più ampie, specie dal pomeriggio e a partire da settore sud-orientale. La quota neve sarà a 2000 metri circa.

