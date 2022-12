Previsioni Meteo Veneto: possibili piogge nel fine settimana

MeteoWeb

“Almeno fino a domenica persisteranno condizioni cicloniche, attese precipitazioni specie nel fine settimana“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi nuvolosità in aumento fino a cielo ovunque coperto di sera, quando ci saranno modeste precipitazioni locali più probabilmente su Alto Veneziano, Trevigiano e Bellunese. Quota neve in prevalenza a 900-1000 m. Temperature più alte rispetto a mercoledì in modo leggero/moderato, valori nella media sui monti e sopra la media in modo leggero/moderato sulla pianura.

Domani di notte ovunque cielo coperto, leggera diminuzione della nuvolosità dal mattino sulla pianura e dal pomeriggio anche sui monti.

Precipitazioni: Sulla pianura probabilità in prevalenza medio-bassa (5-25%) per modeste piogge locali a tratti, di notte su Trevigiano e zone limitrofe medio-alta (50-75%) per modeste piogge diffuse. Sui monti fino al mattino probabilità medio-alta (75-100%), saranno modeste/diffuse/discontinue con quota neve a 600-800 m sulle Dolomiti e 800-1000 m sulle Prealpi; tra il pomeriggio e la sera in esaurimento quasi ovunque.

Temperature: Rispetto a giovedì differenze anche sensibili, nelle ore notturne avranno andamento irregolare e nelle ore diurne saranno più basse. Valori sopra la media di notte e sotto la media di giorno, anche di molto. Varie minime a tarda sera.

Venti: Sulla pianura da nord-est, da moderati a deboli andando dalla costa alla pedemontana. Nelle valli deboli/moderati con direzione variabile. In alta montagna da sud-est, in prevalenza deboli/moderati e a tratti tesi.

Mare: Mosso.

Sabato 3 cielo coperto.

Precipitazioni: Sulla pianura: fino al mattino probabilità medio-bassa (25-50%) per piogge da sparse a locali andando da sud a nord, modeste e di breve durata; dal pomeriggio probabilità medio-alta (50-75%) per piogge estese, in prevalenza modeste e localmente moderate, discontinue. Sui monti: fino al mattino probabilità medio-alta (50-75%), saranno modeste/diffuse/discontinue con quota neve in prevalenza a 800-1000 m; dal pomeriggio probabilità alta (75-100%), saranno modeste/estese/frequenti con quota neve in risalita fino anche a 1000-1200 su Dolomiti e 1200-1500 m su Prealpi.

Temperature: In aumento leggero/moderato rispetto a venerdì.

Venti: Sulla pianura da nord-est, da moderati/tesi a deboli/moderati andando dalla costa alla pedemontana. Nelle valli deboli/moderati con direzione variabile. In alta montagna da sud, in prevalenza moderati/tesi e a tratti forti.

Mare: Mosso.

Domenica 4 coperto con parecchie precipitazioni, temperature con andamento irregolare sulla pianura e in aumento sui monti, quota neve in risalita fino a 1400-1600 m.

Lunedì 5 inizialmente altre precipitazioni con quota neve in prevalenza a 1100-1400m, poi rasserenamenti. Temperature in calo di notte e in aumento di giorno, minime a tarda sera.