Previsioni Meteo Veneto: oggi piogge sparse e intermittenti

“Venerdì transita una moderata perturbazione di origine atlantica che porta precipitazioni sparse e intermittenti. Seguirà un progressivo deciso aumento della pressione per l’espansione di un promontorio anticiclonico in ingresso da ovest che porterà tempo stabile con rasserenamenti sempre più ampi. I valori minimi tenderanno a portarsi su valori inferiori a zero anche in pianura, con diffuse gelate a partire da domenica“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi cielo molto nuvoloso o coperto con possibili locali riduzioni della visibilità in pianura in serata. Probabilità nel complesso medio-alta (50-75%), per fasi di fenomeni sparsi e intermittenti, in gran parte modesti; sui settori dolomitici tendenza a fenomeni più frequenti verso sera. Il limite della neve sarà intorno ai 1200/1500 m sulle Dolomiti e 1500/1700 m sulle Prealpi. Temperature massime stazionarie o in lieve aumento.

Domani nella notte fino alle prime ore del mattino residua nuvolosità, poi schiarite anche ampie sui settori montani, specie sulle Dolomiti. La pianura sarà interessata da possibili locali nebbie nella notte fino alle prime ore del mattino, poi da nuvolosità bassa, salvo parziali schiarite, specie sui settori centro-meridionali; altrove tenderanno a comparire ampi rasserenamenti nel corso della mattinata.

Precipitazioni: Nella notte fino alle prime ore del mattino residui fenomeni sparsi con probabilità medio-bassa (25-50%) in pianura, medio-alta (50-75%) in montagna. Il limite della neve si attesterà intorno ai 1000-1200 m sulle Dolomiti, 1200-1400 m sulle Prealpi. In seguito progressivo esaurimento delle precipitazioni.

Temperature: Minime in calo e raggiunte a fine giornata, massime in calo in quota, in ripresa nelle valli e in pianura.

Venti: In pianura, fino alle prime ore deboli occidentali, poi ingresso e rinforzo di venti di Bora fino a risultare moderati nell’entroterra, moderati/tesi su costa e pianura limitrofa. In quota venti da nord-ovest inizialmente moderati/tesi in successiva attenuazione.

Mare: In prevalenza mosso.

Domenica 18 al mattino in prevalenza soleggiato, salvo possibili iniziali nubi basse a ridosso delle Prealpi. Nel corso del pomeriggio poco nuvoloso per ingresso di nubi alte da nord.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Minime in marcata diminuzione con valori prossimi o inferiori a zero anche in pianura; valori massimi in generale diminuzione.

Venti: In pianura al mattino in prevalenza da nord-est deboli/moderati nell’entroterra, moderati/tesi sulla costa; in seguito venti in attenuazione e di direzione variabile. In quota al mattino deboli dai quadranti settentrionali, poi in rotazione da sud-ovest da deboli a moderati.

Mare: Da mosso a poco mosso.

Lunedì 19 tempo stabile con cielo da poco nuvoloso a parzialmente nuvoloso nel pomeriggio per presenza di nubi alte; probabili foschie e locali nebbie in pianura durante le ore più fredde. Temperature in pianura senza notevoli variazioni, salvo minime in calo sui settori centro-meridionali; sulle zone montane generale lieve aumento dei valori termici, salvo stazionarietà delle minime in alcune valli.

Martedì 20 in montagna in prevalenza ben soleggiato. In pianura parzialmente nuvoloso, anche nuvoloso, specie sui settori centro-meridionali, per nubi basse stratiformi, con foschie e nebbie. Temperature minime stazionarie o in locale lieve aumento, massime senza notevoli variazioni. Rinforzo dei venti in alta quota da sud-ovest.