Previsioni Meteo Veneto: frequente nuvolosità e nebbie in pianura

“La circolazione attualmente è anticiclonica, tra martedì e giovedì risulterà debolmente ciclonica per il transito da ovest a est della parte più meridionale di una depressione con nucleo attualmente sull’Oceano Atlantico a sud dell’Islanda e che tenderà ad avvicinarsi alla Scandinavia, in seguito tornerà anticiclonica. La caratteristica meteorologica saliente dei prossimi giorni sarà la frequente nuvolosità con alcune nebbie sulla pianura specie nelle ore notturne, in più modeste precipitazioni a tratti tra martedì pomeriggio e giovedì mattina“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi non si verificheranno precipitazioni. Cielo parzialmente nuvoloso sui monti e nuvoloso sulla pianura. Di sera sulla pianura nebbie locali. Temperature con differenze anche sensibili rispetto a domenica: sulla pianura saranno in calo di pomeriggio e in aumento di sera, nelle valli con andamento irregolare, in alta montagna in aumento; valori pomeridiani prossimi alla media, valori serali sopra la media anche di molto.

Domani sulla pianura cielo nuvoloso di notte e coperto dal mattino; nella prima metà di giornata nebbie locali fino al primo mattino e successivamente in dissolvimento. Sui monti parzialmente nuvoloso.

Precipitazioni: Sulla pianura probabilità bassa (5-25%) per locali pioviggini dal pomeriggio, per il resto assenti.

Temperature: Rispetto a lunedì e alla media generalmente saranno più alte anche di molto, di pomeriggio senza differenze significative sulla pianura e nelle valli.

Venti: Deboli/moderati; in alta montagna da sud-ovest e altrove con direzione variabile.

Mare: Calmo.

Mercoledì 21 cielo in prevalenza coperto; verso sera diminuzioni della nuvolosità moderate sui monti e leggere sulla pianura, dove localmente si formeranno nebbie.

Precipitazioni: Sulla pianura probabilità medio-bassa (25-50%) per piogge modeste a tratti, che si verificheranno in vari momenti della giornata arrivando a risultare diffuse a livello giornaliero. Sui monti probabilità bassa (5-25%); anche qui modeste e brevi ma solo locali, con quota neve attorno ai 1800/2000 m.

Temperature: In alta montagna in calo e altrove in aumento, con differenze anche sensibili rispetto a martedì.

Venti: In alta montagna tesi/forti da ovest, altrove deboli/moderati con direzione variabile.

Mare: Calmo.

Giovedì 22 in prevalenza nuvoloso con modeste pioviggini più probabilmente nella prima metà di giornata; a tratti parzialmente nuvoloso; alcune nebbie di notte, in dissolvimento di mattina e in nuova formazione di sera. Sui monti parzialmente nuvoloso. Temperature con andamento irregolare nelle ore notturne e in aumento nelle ore diurne.

Venerdì 23 non si verificheranno precipitazioni. Sulla pianura: nuvoloso; temperature senza variazioni di rilievo; alcune nebbie di notte, in dissolvimento di mattina e in nuova formazione di sera. Sui monti parzialmente nuvoloso e temperature in aumento. Previsore: Stefano Veronese