Previsioni Meteo Veneto: richiamo di Bora in pianura e Scirocco in quota

“Nel periodo prevale una discreta circolazione ciclonica, con una fase più perturbata sulla nostra regione nel fine settimana, allorché si prevede il transito da ovest di una depressione su Nord Italia ed Europa centrale; in tale fase sono attese molte nubi e varie precipitazioni, con richiamo di Bora in pianura e Scirocco in quota; seguiranno a fine periodo un calo termico e da martedì schiarite più visibili in quota“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi cielo da molto nuvoloso a irregolarmente nuvoloso, con schiarite più ampie a fine giornata; in pianura qualche locale modesta pioggia, comunque in cessazione specie verso fine giornata; sulle zone montane precipitazioni sparse e deboli od occasionalmente moderate, in diradamento soprattutto verso sera; limite delle nevicate indicativamente a 900-1200 m sulle Dolomiti e 1000-1300 m sulle Prealpi.

Domani cielo molto nuvoloso o coperto, salvo qualche locale schiarita più che altro nelle prime ore sulle Dolomiti.

Precipitazioni: Probabilità nel complesso alta (75-100%) per fenomeni nelle prime ore deboli e da locali a sparsi, poi da sparsi a diffusi, anche moderati con possibili locali rovesci in serata sulla parte orientale di pianura e Prealpi; limite delle nevicate in rialzo fino a 1100-1400 sulle Dolomiti e 1300-1600 m sulle Prealpi.

Temperature: Le minime subiranno in montagna perlopiù una diminuzione salvo lievi controtendenze nelle valli, in pianura modeste variazioni di carattere locale tra cui prevarranno a sud gli aumenti e a nord le diminuzioni; massime in contenuto aumento.

Venti: In quota dai quadranti meridionali, a tratti almeno localmente tesi e per il resto moderati; nelle valli, direzione generalmente variabile, intensità debole salvo locali temporanei rinforzi; sulle zone pianeggianti perlopiù moderati da nord-est, a tratti anche tesi sulla costa, più spesso in temporanea attenuazione sull’entroterra.

Mare: Tendente via via a divenire mosso, anche molto mosso di sera al largo.

Domenica 3 cielo da coperto a molto nuvoloso.

Precipitazioni: Probabilità nel complesso alta (75-100%) fino al pomeriggio e poi in diminuzione piuttosto rapida fino a medio-alta (50-75%) sulle Dolomiti, medio-bassa (25-50%) sul resto delle zone nord-orientali, bassa (5-25%) altrove; si tratterà di fenomeni dapprima sparsi e da deboli a localmente moderati con possibili locali rovesci, poi sparsi e deboli; limite delle nevicate indicativamente a 1400-1700 m sulle Prealpi e 1100-1400 m sulle Dolomiti, in rialzo pomeridiano.

Temperature: Sulle zone montane, aumento più sensibile riguardo alle minime in quota; in pianura, le minime sulle zone centro-meridionali diminuiranno e su quelle centro-settentrionali subiranno contenute variazioni di carattere locale, per le massime prevarrà un contenuto aumento.

Venti: In quota, prevalentemente tesi dai quadranti meridionali; nelle valli, direzione generalmente variabile, intensità debole salvo locali temporanei rinforzi fino a metà giornata; sulle zone pianeggianti in prevalenza nord-orientali, da moderati a deboli, un po’ più insistenti sulla costa e in attenuazione più precoce sull’entroterra.

Mare: Inizialmente da mosso a molto mosso, poi da molto mosso a mosso, anche poco mosso di sera sottocosta.

Lunedì 5 cielo in prevalenza molto nuvoloso, ma con delle schiarite specie verso sera; temporanee fasi di precipitazioni sparse, da deboli a localmente moderate; limite delle nevicate indicativamente a 1200-1500 m sulle Prealpi e 900-1200 m sulle Dolomiti; le temperature minime sulle zone centro-meridionali varieranno poco, altrove subiranno perlopiù un contenuto calo; temperature massime stazionarie o in lieve calo ad alta quota, in contenuto aumento altrove specie su bassa pianura e costa.

Martedì 6 residua variabilità, in pianura e nelle valli anche per nubi basse e alcune possibili nebbie, comunque con spazi di sereno via via più significativi almeno in montagna; precipitazioni generalmente assenti, salvo locali fenomeni sparsi perlopiù di modesta entità nelle prime ore sulle Dolomiti, con eventuali fiocchi di neve indicativamente da 1000-1300 m; per le temperature prevarrà una diminuzione, anche sensibile in quota riguardo alle minime, che comunque saranno in genere alla sera.