Previsioni Meteo Veneto: tempo stabile a Natale, temperature miti

“Un vasto e robusto promontorio anticiclonico di matrice mediterranea si sta affermando sull’Europa centrale determinando tempo stabile fino a buona parte della giornata di Santo Stefano, con temperature particolarmente miti soprattutto in alta quota. In pianura si instaureranno condizioni favorevoli a ristagno di umidità nei bassi strati, con frequenti nubi basse, foschie e nebbie, anche persistenti durante il giorno. Tra lunedì sera e le prime ore di martedì probabile lieve cedimento della pressione con possibilità di qualche debole precipitazione sui settori dolomitici più settentrionali“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi sulle zone montane parzialmente soleggiato, a tratti nuvoloso, per passaggi di nuvolosità medio-alta. In pianura nubi basse, foschie, locali nebbie, in parziale attenuazione sui settori centro-settentrionali con comparsa di schiarite anche ampie. Temperature massime stazionarie o in locale aumento in pianura, in aumento sulle zone montane con valori particolarmente miti in quota. In pianura venti deboli di direzione variabile. In quota venti moderati/tesi da ovest/nord-ovest, a tratti anche forti in alta quota.

Sabato 24 permangono condizioni di tempo stabile con cielo in montagna poco nuvoloso o a tratti parzialmente nuvoloso per nubi medio-alte e presenza di nubi basse in qualche fondovalle. In pianura ancora presenza di foschie/nebbie e nubi basse, in attenuazione sui settori centro-settentrionali, con comparsa di schiarite, nubi maggiormente persistenti sui settori meridionali.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Minime senza notevoli variazioni; massime in aumento su zone montane, pedemontane e settentrionali della pianura, stazionarie altrove.

Venti: In pianura deboli di direzione variabile. In quota moderati/tesi dai quadranti occidentali.

Mare: Calmo.

Domenica 25 in montagna sereno o poco nuvoloso per passaggi di velature. In pianura ancora presenza di foschie/nebbie e nubi basse, maggiormente persistenti sui settori meridionali e costieri, in parziale attenuazione sui settori centro-settentrionali, con comparsa di schiarite anche ampie.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Minime senza notevoli variazioni o in locale diminuzione, in aumento in quota; massime in aumento in pianura e in quota.

Venti: In quota moderati dai quadranti occidentali, in pianura deboli di direzione variabile.

Mare: Calmo.

Lunedì 26 situazione simile ai giorni precedenti con nubi basse, foschie e nebbie in pianura, in parziale diradamento durante le ore centrali sui settori a ridosso della Pedemontana. Sulle zone montane da sereno o poco nuvoloso a parzialmente nuvoloso, per tratti di nuvolosità alta, specie nel pomeriggio. Temperature minime in aumento in pianura e nelle valli, in calo in quota; massime senza notevoli variazioni o in locale diminuzione. Venti deboli variabili in pianura, in quota moderati/tesi dai dai quadranti occidentali.

Martedì 27 fino alle primissime ore molto nuvoloso sui settori dolomitici settentrionali con possibilità di qualche burrasca di neve sulle creste di confine; in seguito sereno o poco nuvoloso, verso sera tendenza ad aumento della nuvolosità. In pianura nubi basse, foschie e nebbie, specie nelle ore più fredde, mentre durante la giornata saranno probabili schiarite anche ampie. Temperature minime in calo, massime in aumento in pianura, in flessione in quota. Venti in quota in rinforzo da sud-ovest. In pianura rinforzo dei venti da quadranti orientali in serata.