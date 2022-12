Previsioni Meteo Veneto: periodo stabile con clima mite

MeteoWeb

“Un ampio promontorio anticiclonico si estende dal Nord Africa a buona parte d’Europa, assicurando anche sul Veneto un periodo stabile con clima relativamente mite specie in quota e nubi più frequenti in pianura; da martedì in poi lo intaccano appena blande saccature d’aria meno mite in quota, che transitano dal Nord Atlantico senza provocare precipitazioni degne di nota almeno fino a mercoledì“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi cielo prevalentemente poco nuvoloso in montagna e da parzialmente nuvoloso a nuvoloso in pianura, con spazi di sereno più ampi e persistenti in quota, parziali riduzioni della visibilità e nubi basse soprattutto durante le ore più fredde in pianura e nei fondovalle prealpini.

Domani cielo da sereno a poco nuvoloso in montagna e molto nuvoloso in pianura, con riduzioni della visibilità e nubi basse in modesto diradamento diurno sulle zone pianeggianti e nei fondovalle prealpini.

Precipitazioni: Assenti, salvo una probabilità nulla o molto bassa (0-5%) di qualche pioviggine in pianura.

Temperature: Le minime in quota caleranno un po’, nelle valli subiranno contenute variazioni di carattere locale e in pianura saranno perlopiù in moderato aumento; massime stazionarie o in lieve aumento a sud, in contenuto calo altrove.

Venti: In quota dai quadranti occidentali, sulle Dolomiti da moderati a tesi e sulle Prealpi da tesi a forti; altrove perlopiù deboli di direzione variabile, salvo occasionali moderati rinforzi nelle valli.

Mare: Calmo, al più quasi calmo al largo verso fine giornata.

Martedì 27 lieve variabilità con ampi spazi di sereno specie in montagna e nelle ore centrali, temporanee fasi nuvolose soprattutto durante le ore più fredde; fino al mattino varie riduzioni della visibilità in pianura e nelle valli prealpine, che in giornata si diraderanno per poi ripresentarsi su parte della bassa pianura verso sera.

Precipitazioni: Assenti, salvo una probabilità nulla o molto bassa (0-5%) di qualche fiocco di neve sulle Dolomiti settentrionali nonchè nelle ultime ore di locali piovaschi sulla pianura nord-orientale.

Temperature: Le minime diminuiranno un po’, salvo locali lievi controtendenze sulle zone montane e a sud-est; le massime in quota diminuiranno un po’, nelle valli subiranno contenute variazioni di carattere locale e in pianura saranno in aumento al più moderato.

Venti: In quota dai quadranti occidentali, nelle prime ore tesi sulle Prealpi e per il resto moderati; nelle valli, deboli con direzione variabile salvo locali fasi di moderato rinforzo; in pianura perlopiù deboli salvo locali moderati rinforzi sul litorale nord di sera, dapprima con direzione variabile e poi da nord-est.

Mare: Quasi calmo, od al più temporaneamente poco mosso al largo.

Mercoledì 28 modesta variabilità, con nubi alternate a significativi spazi di sereno; non si escludono nelle ore più fredde qualche locale banco di nebbia a bassa quota e nel corso della giornata a tratti qualche locale lieve precipitazione, eventualmente nevosa da circa 900-1200 m; le temperature minime subiranno contenute variazioni di carattere locale, tra cui prevarranno aumenti sull’entroterra pianeggiante e diminuzioni sulle Dolomiti; temperature massime pressoché stazionarie sulla pianura centro-meridionale, per il resto in moderato calo specie sulle zone montane.

Giovedì 29 cielo da poco a parzialmente nuvoloso in quota e molto nuvoloso altrove, con parziali riduzioni della visibilità a bassa quota; specie verso fine giornata e in pianura, possibili deboli precipitazioni; limite delle eventuali nevicate sui 1200-1500 m; temperature minime in lieve calo, salvo locali modeste controtendenze in montagna; temperature massime in moderato calo sulle zone pianeggianti, stazionarie o in lieve aumento su quelle montane.