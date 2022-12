Previsioni Meteo Veneto: diminuzione graduale delle temperature

MeteoWeb

“Ultime fasi di questa estensione davvero molto anomala verso le nostre latitudini dell’Anticiclone Subtropicale Africano. Tra martedì e mercoledì circolazione senza nette e persistenti caratteristiche anticicloniche o cicloniche, le caratteristiche meteorologiche salienti saranno: la graduale diminuzione delle temperature verso valori meno anomali per il periodo; sulla pianura il dissolvimento almeno parziale della frequente nuvolosità compatta che la sta facendo da padrona negli ultimi giorni. Da giovedì una depressione in avvicinamento da nord-ovest ci lambirà portando alcune modeste precipitazioni più probabilmente venerdì“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi non si verificheranno precipitazioni. Cielo sulla pianura coperto eccetto leggere diminuzioni a tratti della nuvolosità, sui monti poco o parzialmente nuvoloso. Di sera sulla pianura qualche nebbia. Temperature in calo leggero/moderato sui monti e senza variazioni di rilievo sulla pianura rispetto a domenica, sopra la media anche di molto specie di sera.

Domani alternanza di nuvole e rasserenamenti, nella prima metà di giornata sulla pianura nebbie locali di notte e in dissolvimento di mattina.

Precipitazioni: Sulle cime dolomitiche di sera probabilità bassa (5-25%) per qualche fiocco di neve, per il resto assenti.

Temperature: In calo, eccetto aumenti notturni nelle valli e andamenti irregolari diurni sulla pianura, con differenze anche sensibili rispetto a lunedì; valori sopra la media anche di molto.

Venti: Sulla pianura deboli/moderati, fino al mattino con direzione variabile e dal pomeriggio da nord-est. Nelle valli deboli/moderati con direzione variabile. In alta montagna moderati/tesi, da nord-ovest fino al mattino e da sud-ovest dal pomeriggio.

Mare: Poco mosso.

Mercoledì 28 alternanza di nuvole e rasserenamenti.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: In calo, eccetto andamenti irregolari di notte sulla pianura e nelle valli, con differenze anche sensibili rispetto a martedì.

Venti: Deboli/moderati; sulla pianura fino al mattino da nord-est e dal pomeriggio con direzione variabile, nelle valli con direzione variabile, in alta montagna da ovest.

Mare: Poco mosso fino al mattino, calmo dal pomeriggio.

Giovedì 29 nuvolosità in aumento e alcune precipitazioni più probabilmente verso sera, con quota neve in prevalenza attorno ai 1200 m sulle Dolomiti e attorno ai 1400 m sulle Prealpi. Temperature in aumento di notte e in calo di giorno.

Venerdì 30 coperto, varie precipitazioni discontinue con quota neve attorno ai 1300-1400 m sulle Dolomiti e ai 1500-1600 m sulle Prealpi, temperature in aumento.