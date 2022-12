Previsioni Meteo Veneto: nubi e piogge fino a lunedì

MeteoWeb

“Una discreta circolazione ciclonica, dopo essere maturata sull’Europa occidentale, trasla su quella centrale e poi si esaurisce; il conseguente richiamo sulla nostra regione di correnti nord-orientali in pianura e meridionali in quota fino a lunedì porta molte nubi e precipitazioni di moderata entità, con ridotta escursione termica diurna; seguono rasserenamenti specie martedì e in montagna, associati ad un calo delle temperature soprattutto riguardo alle minime“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi cielo molto nuvoloso o coperto; fasi di precipitazioni perlopiù modeste, da sparse a piuttosto diffuse ma con qualche pausa; limite delle nevicate in rialzo fino a 1100-1400 sulle Dolomiti e 1300-1600 m sulle Prealpi; temperature un po’ in aumento rispetto ai giorni precedenti; venti in quota dai quadranti meridionali, da tesi a moderati; venti in pianura nord-orientali, moderati sull’entroterra e almeno a tratti tesi sulla costa.

Domani cielo molto nuvoloso o coperto, salvo qualche possibile schiarita in pianura alla sera.

Precipitazioni: Probabilità nel complesso alta (75-100%), per fenomeni fino al pomeriggio diffusi e d’intensità da debole a temporaneamente moderata con possibili locali rovesci, comunque in cessazione di sera; limite delle nevicate indicativamente a 1400-1700 m sulle Prealpi e 1100-1400 m sulle Dolomiti, in rialzo diurno.

Temperature: Minime un po’ in calo a sud, in moderato aumento sulle zone montane e pedemontane, senza notevoli variazioni altrove; per le massime, prevarrà un lieve aumento.

Venti: In quota fino a metà giornata moderati da sud-est, poi da moderati a tesi sud-occidentali; nelle valli, direzione generalmente variabile e intensità debole salvo locali temporanei rinforzi; sulle zone pianeggianti in genere nord-orientali, sull’entroterra da moderati a deboli, sulla costa da tesi a moderati con ulteriore attenuazione serale.

Mare: Fino a metà pomeriggio mosso, poi poco mosso.

Lunedì 5 cielo in montagna molto nuvoloso, in pianura irregolarmente nuvoloso con maggiori schiarite.

Precipitazioni: Probabilità da medio-alta (50-75%) a temporaneamente alta (75-100%) per fasi di fenomeni sparsi, in genere al più moderati, ma con possibili locali rovesci; limite delle nevicate indicativamente a 1200-1500 m sulle Prealpi e 1000-1300 m sulle Dolomiti.

Temperature: Minime un po’ in calo soprattutto sulle zone centro-settentrionali; le massime subiranno sulle zone montane e pedemontane contenute variazioni di carattere locale, altrove contenuti aumenti.

Venti: In quota fino al pomeriggio tesi da sud-ovest, di sera moderati dai quadranti occidentali; nelle valli deboli con direzione variabile, salvo occasionali moderati rinforzi; in pianura da deboli a localmente moderati, fino al pomeriggio dai quadranti nord-orientali e di sera da quelli occidentali.

Mare: Sottocosta da poco mosso a quasi calmo, al largo generalmente poco mosso.

Martedì 6 nelle prime ore, parecchie nubi basse con parziali riduzioni della visibilità in pianura e nelle valli; per il resto, in montagna il cielo tenderà a divenire da poco nuvoloso a sereno, su buona parte della pianura le nubi basse saranno più insistenti con alcuni spazi di sereno e varie possibili nebbie soprattutto verso sera; calo termico, anche sensibile per le minime in montagna, meno significativo riguardo alle massime sulle zone centro-settentrionali.

Mercoledì 7 leggera variabilità con spazi di sereno alternati a nubi alte, nonché sulle zone pianeggianti nubi basse e parziali riduzioni della visibilità specie durante le ore più fredde; verso sera, su bassa pianura e costa locali addensamenti con possibilità di qualche modesta pioggia; le temperature subiranno contenute variazioni di carattere locale, tra cui spiccheranno diminuzioni delle minime a nord-est.