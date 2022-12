Previsioni Meteo Veneto: giornate nuvolose con fasi di pioggia

MeteoWeb

“Un’ampia e significativa circolazione ciclonica con aria fredda scende dall’Europa più settentrionale a quella centrale, influenzando anche il tempo sul Veneto; sono quindi previste giornate molto nuvolose, con delle fasi di precipitazioni; il clima è un po’ più mite venerdì ma nel resto del periodo si raffredda, in particolare lunedì quando sono previsti i più ampi rasserenamenti“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi copertura in aumento da sud, all’inizio con spazi di sereno più presenti sulle zone settentrionali e per il resto cielo in genere irregolarmente nuvoloso, più radi in seguito specie di sera, quando si arriverà ad un cielo in prevalenza molto nuvoloso con alcune modeste precipitazioni soprattutto sulle zone centro-meridionali ed eventuali fiocchi di neve soprattutto sulle Prealpi occidentali da circa 800-1100 m.

Domani cielo coperto, salvo qualche possibile parziale schiarita di sera in pianura.

Precipitazioni: Probabilità alta (75-100%) di fenomeni sparsi o a tratti diffusi, deboli o localmente moderati su zone prealpine e pedemontane, con culmine al mattino e diradamento alla sera; limite delle nevicate in rialzo sulle Prealpi da 800-1100 m a 1300-1600 m, sulle Dolomiti da fondovalle a 1100-1400 m.

Temperature: Minime in aumento, salvo locali lievi controtendenze sulle Prealpi e sulla costa; le massime subiranno sul litorale sud e in quota un contenuto aumento, nelle valli e sull’entroterra della bassa pianura contenute variazioni di carattere locale, altrove una lieve diminuzione.

Venti: In quota Libeccio, da teso a moderato sulle Dolomiti, da forte a teso sulle Prealpi; nelle valli e sulla fascia pedemontana perlopiù deboli dai quadranti settentrionali, ma con locali temporanee fasi di moderato rinforzo; altrove inizialmente da deboli a moderati o localmente tesi nord-orientali, poi deboli o a tratti moderati occidentali.

Mare: Nelle ore più fredde poco mosso, in quelle diurne mosso.

Sabato 10 cielo da molto nuvoloso a coperto.

Precipitazioni: Probabilità in discreto aumento dal pomeriggio, da nulla o molto bassa (0-5%) nella prima metà della giornata ad alta (75-100%) in serata; si tratterà di fenomeni perlopiù modesti, da locali a sparsi o temporaneamente diffusi, con limite delle nevicate in abbassamento fino ad 800-1100 m sulle Prealpi e a fondovalle sulle Dolomiti.

Temperature: Le minime in quota aumenteranno, nelle valli saranno stazionarie o un po’ in calo, altrove subiranno una lieve diminuzione; massime in moderato aumento soprattutto sulla pianura.

Venti: In quota, dapprima moderati da sud-ovest e poi deboli dai quadranti occidentali; nelle valli, deboli con direzione variabile; sulle zone costiere fino al pomeriggio e sul resto della pianura anche di sera deboli o localmente moderati perlopiù dai quadranti settentrionali, sulle zone costiere di sera da moderati a tesi nord-orientali.

Mare: Sottocosta fino al pomeriggio quasi calmo, poi da poco mosso a mosso; al largo da poco mosso a mosso, anche molto mosso a nord di sera.

Domenica 11 cielo fino al pomeriggio da coperto a molto nuvoloso, di sera nuvoloso con alcune schiarite; alcune fasi di modeste precipitazioni sparse, nevose fino a quote collinari; rinforzi di Bora sulla costa specie fino al mattino, meno nubi basse per locale moderato Foehn nelle valli e sulla fascia pedemontana; temperature in diminuzione, da sensibile sulle zone montane a lieve su quelle sud-orientali, con minime raggiunte di sera.

Lunedì 12 cielo sereno o al più poco nuvoloso; temperature in diminuzione, localmente anche sensibile, con minime raggiunte in vari casi di sera.