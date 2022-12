Previsioni Meteo Veneto: temperature in calo nel weekend

MeteoWeb

“Un’ampia e significativa circolazione ciclonica con aria fredda scende dall’Europa più settentrionale a quella centrale, influenzando anche il tempo sul Veneto; sono quindi previste giornate molto nuvolose, con delle fasi di precipitazioni; il clima è un po’ più mite venerdì ma nel resto del periodo si raffredda, in particolare da lunedì a martedì mattina, quando sono previsti i più ampi rasserenamenti“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi cielo coperto, salvo qualche possibile parziale schiarita di sera in pianura; precipitazioni da diffuse a sparse, da moderate a deboli, in diradamento verso sera; limite delle nevicate in rialzo fino a 1000-1300 m sul Bellunese e 1200-1500 m altrove; Libeccio in quota specie sulle Prealpi, in attenuazione.

Domani cielo da molto nuvoloso a coperto.

Precipitazioni: Probabilità in aumento a partire da sud-est soprattutto sulle zone centro-orientali, nel complesso da nulla o molto bassa (0-5%) nelle prime ore a medio-alta (50-75%) in seguito, per qualche modesto fenomeno sparso; limite delle nevicate in abbassamento fino ad 800-1100 m sulle Prealpi e a fondovalle sulle Dolomiti.

Temperature: Le minime in quota aumenteranno, altrove subiranno contenute variazioni di carattere locale; massime in moderato aumento, salvo locali contenute controtendenze sulle zone più a sud-est.

Venti: In quota moderati dai quadranti occidentali, con fasi di attenuazione, temporanei rinforzi nelle prime ore da sud-ovest sulle Prealpi e in quelle pomeridiane da nord sulle Dolomiti; sulla costa, in prevalenza da deboli a moderati nord-orientali; sull’entroterra centro-meridionale, dapprima deboli con direzione variabile e da metà giornata almeno temporaneamente moderati dai quadranti nord-occidentali; altrove, deboli con direzione variabile ma con possibile Foehn moderato dal pomeriggio nelle valli dolomitiche.

Mare: Sottocosta, da poco mosso a mosso; al largo, fino a metà giornata poco mosso e poi mosso, nelle ultime ore anche molto mosso.

Domenica 11 cielo inizialmente coperto pressochè ovunque, poi da molto nuvoloso a parzialmente nuvoloso per schiarite a partire da nord.

Precipitazioni: Probabilità nel complesso medio-alta (50-75%) più che altro per alcune fasi di fenomeni sparsi, deboli salvo possibili occasionali rovesci in pianura, nevosi fino a quote collinari.

Temperature: Minime in diminuzione, anche sensibile sulle zone montane, perlopiù raggiunte nelle ultime ore; massime in calo.

Venti: In quota perlopiù moderati dai quadranti occidentali, con temporanei lievi rinforzi da quelli settentrionali; nelle valli e sulla fascia pedemontana, in genere deboli con direzione variabile ma con possibili locali fasi di moderato rinforzo per Foehn; altrove deboli dai quadranti settentrionali, al più inizialmente moderati sulla bassa pianura e soprattutto sulla costa per un po’ di Bora residua.

Mare: Sottocosta poco mosso, al largo mosso, anche molto mosso nelle prime ore a sud.

Lunedi 12 cielo da poco nuvoloso a sereno; temperature in calo.

Martedì 13 cielo inizialmente sereno o al più poco nuvoloso, poi un po’ di variabilità con nubi più presenti verso sera; le temperature minime non varieranno molto, le massime aumenteranno un po’.