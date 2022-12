Previsioni Meteo Veneto: “il tempo sarà variabile anche con qualche precipitazione”

MeteoWeb

“A inizio periodo il Veneto si trova sotto l’influenza di correnti occidentali debolmente cicloniche associate ad una modesta saccatura atlantica, che transiterà sulla regione tra giovedì e venerdì: il tempo sarà variabile anche con qualche precipitazione. Nella seconda parte di venerdì, pressione in aumento per la rimonta del promontorio anticiclonico in espansione dal Mediterraneo occidentale, che manterrà il tempo stabile fino ai primi giorni del nuovo anno. Le temperature resteranno su valori superiori alla media del periodo”. Sono queste le previsioni meteo del Veneto stilate da ARPAV.

Pomeriggio/sera di Giovedi 29

Cielo nuvoloso o molto nuvoloso, con modeste precipitazioni sparse, dapprima in pianura, verso sera anche in montagna, con limite della neve intorno a 1200-1500 m sulle Dolomiti, 1500-1800 m sulle Prealpi. Temperature diurne prevalentemente in calo. Venti in quota tesi da sud-ovest, altrove deboli variabili.

Venerdi 30

Cielo: Cielo molto nuvoloso, soprattutto in pianura, mentre in montagna ci sarà spazio per dei tratti di sereno, soprattutto a partire dalla tarda mattina. Possibili riduzioni della visibilità in pianura e in qualche fondovalle nelle ore più fredde.

Precipitazioni: Nella prima metà della giornata probabilità medio-alta (50-75%) di modeste piogge in pianura e medio-bassa (25-50%) di deboli fenomeni in montagna, con limite della neve intorno ai 1500-1800 m sulle Prealpi e 1200-1500 m sulle Dolomiti. Dalle ore centrali, precipitazioni generalmente assenti, salvo probabilità bassa (5-25%) di residui locali fenomeni in pianura.

Temperature: In aumento in montagna e sulla pianura centro-settentrionale, stazionarie altrove.

Venti: In quota moderati, a tratti tesi dai quadranti occidentali; altrove deboli variabili.

Mare: Poco mosso.

Sabato 31

Cielo: Tempo stabile: cielo poco nuvoloso per velature in alta montagna; nelle valli e soprattutto in pianura cielo nuvoloso, a tratti molto nuvoloso per nubi basse con probabili riduzioni della visibilità nelle ore più fredde.

Precipitazioni: Assenti – Nulla(0%).

Temperature: In pianura, minime in rialzo verso sud, in diminuzione sui settori settentrionali, massime senza notevoli variazioni. In montagna in aumento le massime e in quota anche le minime, che invece saranno in calo nelle valli.

Venti: In quota inizialmente moderati occidentali, dal pomeriggio da sud-ovest in intensificazione fino a tesi; altrove deboli variabili.

Mare: Poco mosso.

Domenica 1

Nei fondovalle prealpini e in pianura cielo nuvoloso per nubi basse, con foschie e nebbie specie nelle ore più fredde; in alta montagna tempo in prevalenza soleggiato. Precipitazioni assenti. Temperature minime in diminuzione in quota e sulla pianura meridionale, in rialzo altrove; massime in aumento in pianura, senza notevoli variazioni in montagna.

Lunedi 2

Prevalenza di nubi basse con foschie e nebbie specie nelle ore più fredde in pianura e nei fondovalle prealpini; cielo sereno o poco nuvoloso per ingresso di nubi alte in montagna. Temperature minime in ripresa, salvo in quota dove saranno in calo, massime senza notevoli variazioni o in locale diminuzione. Previsore:ms