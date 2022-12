Inaugurato il primo rigassificatore in Germania: costruito in tempi record

MeteoWeb

Il Cancelliere tedesco Olaf Scholz ha inaugurato oggi il primo terminal per il gas naturale liquefatto in Germania, a Wilhelmshaven. Nel Paese più dipendente dalle forniture della Russia, il rigassificatore è stato costruito in tempo record, meno di dieci mesi. Questo dimostra, ha sottolineato il Cancelliere, che “il nostro Paese è capace di nuovi inizi e di velocità“.

Insieme a Scholz c’erano oggi il Ministro dell’Economia, il Verde Robert Habeck, il Ministro delle Finanze, Christian Lindner, e il Premier della Bassa Sassonia, Stephan Weil.

Pochi giorni dopo l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia il 24 febbraio, Scholz ha annunciato che il governo aveva deciso di costruire rapidamente i primi due terminali di GNL. “Quando abbiamo detto che, ad esempio, un terminale del genere avrebbe dovuto essere costruito qui a Wilhelmshaven già quest’anno, molti hanno detto che non sarebbe mai stato possibile, che non avrebbe mai avuto successo”, ha detto il Cancelliere alla cerimonia. “E invece è vero il contrario”, ha aggiunto. Le strutture portuali sono state completate un mese fa e una nave appositamente attrezzata, una cosiddetta “unità di stoccaggio e rigassificazione galleggiante” ha attraccato giovedì con 165mila metri cubi di GNL.

Il Ministero dell’Economia ha dichiarato che la rigassificazione dovrebbe iniziare nei prossimi giorni e il “servizio regolare” a gennaio. Altri due terminali dovrebbero essere aperti quest’inverno, mentre altri tre dovrebbero essere disponibili il prossimo inverno.

Per affrontare i problemi della crisi energetica, esacerbata dall’invasione russa dell’Ucraina, la Germania sta anche riattivando temporaneamente vecchie centrali a petrolio e a carbone e prolungando fino a metà aprile la vita delle ultime tre centrali nucleari, che avrebbero dovuto essere spente alla fine del 2022.