Problema con il razzo SpaceX: rinviato il lancio del satellite che mapperà l’acqua sul pianeta

SpaceX ha rinviato a domani il lancio di un satellite della NASA per il monitoraggio dell’acqua per indagare su un problema con il suo razzo Falcon 9. Il satellite Surface Water and Ocean Topography (SWOT) doveva decollare oggi alle 12:46 ora italiana, ma SpaceX ora punta a un lancio domani, alla stessa ora.

“Dopo che il razzo Falcon 9 di SpaceX è stato posizionato in verticale sul pad dello Space Launch Complex 4 East (SLC-4E) presso la Vandenberg Space Force Base in California, i team hanno identificato umidità in due motori Merlin sul booster del primo stadio del razzo,” hanno spiegato i funzionari della NASA. “I team hanno completato oggi le ispezioni dei motori del razzo, ma utilizzeranno il tempo aggiuntivo per completare le revisioni e l’analisi dei dati prima di un tentativo di lancio“.

È possibile che l’umidità rilevata nei due motori sia acqua, visto che un temporale si è abbattuto pochi giorni fa nella zona di Vandenberg. In tal caso, quello di domani è un obiettivo di lancio realistico. Se si tratta di qualcos’altro, ad esempio propellente, probabilmente il ritardo sarà maggiore.

“Probabilmente, se si tratta di qualcosa di diverso dall’acqua, dovremmo sospendere il lancio e rimuovere e sostituire quei motori per garantire un lancio affidabile,” ha dichiarato Julianna Scheiman, civil satellite missions director di SpaceX.

Il Falcon 9 è alimentato da 9 motori Merlin nel primo stadio. Lo stadio superiore sfoggia un singolo Merlin, ottimizzato per l’uso nello Spazio.

SWOT è una missione congiunta della NASA e dell’agenzia spaziale francese CNES, con il contributo delle agenzie spaziali canadesi e britanniche. Una volta in orbita, il satellite misurerà i livelli dell’acqua di laghi, fiumi e oceani in tutto il mondo con una precisione senza precedenti.

I dati della missione forniranno agli scienziati una migliore comprensione dei corsi d’acqua e di come sono influenzati dai cambiamenti climatici, tra le altre applicazioni.

Domani sarà una giornata impegnativa. SpaceX dovrebbe lanciare due missioni oltre a SWOT. Entrambe decolleranno dalla Florida. Una lancerà un lotto di satelliti Internet Starlink e 2 satelliti per la società di telecomunicazioni SES.