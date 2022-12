Problemi alla diga di Merowe, estesi blackout nel Sudan

MeteoWeb

Interruzioni di corrente sono state segnalate in queste ore in tutto il Sudan, con blackout particolarmente lunghi nella capitale Khartum. Secondo il sito web di informazione “Al Rakoba”, le interruzioni sarebbero dovute ad un danno alla diga di Merowe, nota anche come diga Hamdab, situata nel nord del Paese, un impianto che alimenta la maggior parte delle regioni del Sudan.

Il settore elettrico sudanese è spesso soggetto a blackout dovuti alla mancanza di manutenzione degli impianti, ancor meno garantita dopo il colpo di Stato del 25 ottobre del 2021 che portò al potere la giunta militare. Di recente i lavoratori del settore elettrico hanno iniziato una serie di scioperi a causa della riduzione dei salari e della cattiva gestione, anche se un discusso accordo di principio e’ stato concluso con i militari. La fornitura di elettricità copre meno del 60 per cento del Paese, mentre danni alla diga di Merowe avvengono di frequente.